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Здание ООН в Нью-Йорке

Резолюция Молдовы в ООН: воздержавшихся больше, чем голосов "за"

© Sputnik / Сергей Гунеев
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (169)
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Генеральная ассамблея ООН в пятницу приняла большинством голосов проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова".

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН в пятницу приняла проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова".

ОБСЕ
© Sputnik / Irina Leahova
В Кишиневе состоялась встреча представителей на переговорах по Приднестровью

Предмет дискуссии

За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83. Для принятия резолюции, как уточнил председатель заседания, требовалось простое большинство голосов.

В частности, против резолюции высказались Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Иран, Сирия, Венесуэла и Мьянма.

Свои голоса "за" отдали США, Румыния, Украина, Канада, Азербайджан, Грузия, страны Балтии, Гондурас, Великобритания и почти все страны ЕС, а также ряд других государств.

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Текст проекта резолюции зачитал в Нью-Йорке на пленарном заседании Генассамблеи ООН министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновски. Документ касается расположенной на территории Приднестровья Ограниченной группировки российских войск (ОГРВ), основная задача которой — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное на левом берегу Днестра.

Риторика Кишинева

По тексту проекта резолюции приднестровский вопрос был назван "затянувшимся конфликтом, сгенерированным извне".

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"Присутствие ОГРВ на территории Республики Молдова не должно быть исключением из международных норм и принципов. Проект резолюции предполагает, что все государства должны придерживаться устава ООН, и поэтому нахождение войск другой страны на территории Молдовы нарушает ее суверенитет и независимость, и эту проблему нужно решить мирным способом", — отметил Ульяновски с трибуны Генассамблеи ООН.

По его словам, в Зоне безопасности на Днестре должна появиться нейтральная гражданская миссия наблюдателей, а вопрос Приднестровья — это внутренний вопрос Молдовы, территориальную целостность которой нужно уважать.

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"Боеприпасы, о которых идет речь, находятся на территории Республики Молдова, но не под нашей юрисдикцией и контролем. РМ не имеет доступа к этим боеприпасам, не может оценить их состояние и степень опасности. Также РМ не может выполнить свои обязательства как член Конвенции ООН по разоружению", — сказал Ульяновски.

Он заявил, что Молдова "настаивает на полном выводе иностранных войск с территории РМ".

Раскол в ГА ООН

Перед голосованием первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что его страна "не уходит от обсуждения вопросов приднестровского урегулирования и активно поддерживает международный переговорный формат "5+2".

"Мы были удивлены, что молдавская делегация впопыхах вбросила в работу Генассамблеи ООН этот текст. Такие методы подрывают основы транспарентности, которых придерживается ООН. Рассмотрение этой резолюции контрпродуктивно", — отметил Полянский.

Он заметил, что и в самой Молдове мнения по нахождению ОГРВ в Приднестровье разделились. В частности, напомнил, представитель РФ, президент Молдовы Игорь Додон выступил с резкой критикой инициативы правительства своей страны вынести на обсуждение эту резолюцию.

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Полянский предложил исключить рассмотрение представленного Кишиневом документа, но против высказались большинство делегатов.

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После голосования за проект резолюции представитель России заявил, что излишняя политизация этого вопроса случилась в тот момент, когда произошло сближение двух берегов Днестра.

"Молдавский заход в Генассамблею ООН не будет способствовать переговорам. Итоги голосования показывают серьезный раскол в ГА ООН, большинство решило воздержаться. Ближайшее время покажет, какие последствия будут от сегодняшнего голосования", — заключил Полянский.

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Теги:
резолюция, миротворцы, ООН, ОГРВ, Дмитрий Полянский, Тудор Ульяновски, Нью-Йорк, Молдова, Россия, Приднестровье
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