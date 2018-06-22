Резолюция Молдовы в ООН: воздержавшихся больше, чем голосов "за"

КИШИНЕВ, 22 июн — Sputnik. Генеральная ассамблея ООН в пятницу приняла проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова".
Предмет дискуссии
За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83. Для принятия резолюции, как уточнил председатель заседания, требовалось простое большинство голосов.
В частности, против резолюции высказались Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, КНДР, Иран, Сирия, Венесуэла и Мьянма.
Свои голоса "за" отдали США, Румыния, Украина, Канада, Азербайджан, Грузия, страны Балтии, Гондурас, Великобритания и почти все страны ЕС, а также ряд других государств.
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Текст проекта резолюции зачитал в Нью-Йорке на пленарном заседании Генассамблеи ООН министр иностранных дел и евроинтеграции Молдовы Тудор Ульяновски. Документ касается расположенной на территории Приднестровья Ограниченной группировки российских войск (ОГРВ), основная задача которой — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасное на левом берегу Днестра.
Риторика Кишинева
По тексту проекта резолюции приднестровский вопрос был назван "затянувшимся конфликтом, сгенерированным извне".
"Присутствие ОГРВ на территории Республики Молдова не должно быть исключением из международных норм и принципов. Проект резолюции предполагает, что все государства должны придерживаться устава ООН, и поэтому нахождение войск другой страны на территории Молдовы нарушает ее суверенитет и независимость, и эту проблему нужно решить мирным способом", — отметил Ульяновски с трибуны Генассамблеи ООН.
По его словам, в Зоне безопасности на Днестре должна появиться нейтральная гражданская миссия наблюдателей, а вопрос Приднестровья — это внутренний вопрос Молдовы, территориальную целостность которой нужно уважать.
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"Боеприпасы, о которых идет речь, находятся на территории Республики Молдова, но не под нашей юрисдикцией и контролем. РМ не имеет доступа к этим боеприпасам, не может оценить их состояние и степень опасности. Также РМ не может выполнить свои обязательства как член Конвенции ООН по разоружению", — сказал Ульяновски.
Он заявил, что Молдова "настаивает на полном выводе иностранных войск с территории РМ".
Раскол в ГА ООН
Перед голосованием первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что его страна "не уходит от обсуждения вопросов приднестровского урегулирования и активно поддерживает международный переговорный формат "5+2".
"Мы были удивлены, что молдавская делегация впопыхах вбросила в работу Генассамблеи ООН этот текст. Такие методы подрывают основы транспарентности, которых придерживается ООН. Рассмотрение этой резолюции контрпродуктивно", — отметил Полянский.
Он заметил, что и в самой Молдове мнения по нахождению ОГРВ в Приднестровье разделились. В частности, напомнил, представитель РФ, президент Молдовы Игорь Додон выступил с резкой критикой инициативы правительства своей страны вынести на обсуждение эту резолюцию.
Полянский предложил исключить рассмотрение представленного Кишиневом документа, но против высказались большинство делегатов.
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После голосования за проект резолюции представитель России заявил, что излишняя политизация этого вопроса случилась в тот момент, когда произошло сближение двух берегов Днестра.
"Молдавский заход в Генассамблею ООН не будет способствовать переговорам. Итоги голосования показывают серьезный раскол в ГА ООН, большинство решило воздержаться. Ближайшее время покажет, какие последствия будут от сегодняшнего голосования", — заключил Полянский.