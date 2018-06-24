Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета 50% голосов

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В Турции завершились президентские и парламентские выборы. По итогам подсчета 50% бюллетеней лидирует действующий президент Турции Тайип Эрдоган. Он набрал 56,5% голосов.

© Sputnik / Алтан Гочер В Турции завершились президентские и парламентские выборы

Основной соперник главы Турции Мухаррем Индже набирает 28,6%, сообщает в воскресенье РИА Новости.

В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.

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Отрыв Эрдогана от Индже сокращается по мере подсчета голосов. Акшенер набирает 7,5%, Демирташ — 6,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 47,3% по итогам обработки 36% бюллетеней.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 19,2%, националистическая Партия национального движения — 12,2%, Хорошая партия — 9,3%, прокурдская Партия демократии народов — 9% голосов.