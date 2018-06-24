00:32 25 Июня 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.72
  • USD16.94
  • RUB0.27
  • RON4.22
  • UAH0.65
Поиск
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета 50% голосов

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
Получить короткую ссылку
11701

Действующий президент Турции начал отрываться от своих конкурентов.

КИШИНЕВ, 24 июн — Sputnik. В Турции завершились президентские и парламентские выборы. По итогам подсчета 50% бюллетеней лидирует действующий президент Турции Тайип Эрдоган. Он набрал 56,5% голосов.

Президентские и парламентские выборы в Турции
© Sputnik / Алтан Гочер
В Турции завершились президентские и парламентские выборы

Основной соперник главы Турции Мухаррем Индже набирает 28,6%, сообщает в воскресенье РИА Новости

В избирательные бюллетени на прошедших в воскресенье президентских выборах были включены фамилии действующего президента Турции Тайипа Эрдогана (от правящей Партии справедливости и развития), Мухаррема Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии), Селахаттина Демирташа (от прокурдской Партии демократии народов), Мераль Акшенер (от Хорошей партии), Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчека (от партии "Родина"). Одновременно с президентскими проходили парламентские выборы.

Кошкин: Эрдоган продолжает вести независимую политику>>>

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
AFP / ADEM ALTAN
Эрдоган угрожает бомбардировками в Ираке

Отрыв Эрдогана от Индже сокращается по мере подсчета голосов. Акшенер набирает 7,5%, Демирташ — 6,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%. 

На парламентских выборах лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает 47,3% по итогам обработки 36% бюллетеней.

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия набирает 19,2%, националистическая Партия национального движения — 12,2%, Хорошая партия — 9,3%, прокурдская Партия демократии народов — 9% голосов.

По теме

Турция предоставила Молдове 100 тысяч евро
Эксперты: Турция совершенно спокойно может выйти из НАТО
Теги:
подсчет голосов, парламентские выборы, президентские выборы, Реджеп Тайип Эрдоган, Турция
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Молоко, архивное фото
    Теперь можно

    Россельхознадзор отменил запрет на поставки молочной продукции из Беларуси – поставки разрешили предприятиям, включенным в "дорожную карту".

  • Особняк на улице Ингороква, 6
    Гуляя по Тбилиси

    Колумнист Sputnik Екатерина Микаридзе в рамках проекта "Прогулки по Тифлису" рассказывает историю загадочного особняка на улице Ингороква.

  • Рабочий визит в Южную Осетию Олега Говоруна
    Главный по сотрудничеству

    Владимир Путин переназначил Олега Говоруна начальником управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

  • Саженцы, фото из архива
    Зеленый Баку

    Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана намерено провести масштабную акцию по озеленению Баку и привлечь к этому делу жителей столицы.

  • Смерч в Армении
    Унесенные ветром

    На южном берегу Севана было замечено неожиданное для Армении природное явление – смерч.

  • Министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область
    Братья и сестры

    Министр здравоохранения Казахстана рассказал о реформах в сестринском деле и вспомнил о том, как работал медбратом.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Sputnik FanZone
Sputnik FanZone: незабываемые эмоции
Первый российский солнцемобиль протестировали в Сочи
Первый российский солнцемобиль протестировали в Сочи
Молдова в первые дни войны.
Как Молдавия отражала удары в первые дни войны

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться