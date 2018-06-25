Кремль: Путин подтвердил готовность к продолжению диалога с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин поздравил Тайипа Эрдогана с победой на выборах и отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений, которые по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил Тайипа Эрдогана с переизбранием на посту главы государства. Путин подтвердил готовность России к продолжению содержательного диалога с Турцией, сообщает пресс-служба Кремля.

Выборы в Турции выиграл Эрдоган>>>

Путин отметил поступательный характер развития российско-турецких партнерских отношений, которые по ряду направлений уверенно выходят на стратегический уровень.

"Президент России подтвердил готовность к продолжению содержательного диалога, тесной совместной работы по двусторонней, региональной и международной повестке дня, подчеркнув, что это, несомненно, отвечает коренным интересам народов России и Турции, идет в русле обеспечения мира, стабильности и безопасности на евразийском континенте", — говорится в сообщении.

Эрдоган побеждает на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99% бюллетеней. Его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) набирает 30,7%, Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) — 8,4%, Мераль Акшенер (от Хорошей партии) — 7,3%, Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) — 0,9% и Догу Перинчек (от партии "Родина") — 0,2%.