Молдова и ЕАЭС: Кишинев все чаще смотрит в сторону Востока

Активизацию сотрудничества между Молдовой и ЕАЭС обсудят на встрече в Москве.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. В понедельник в Москве пройдет заседание совместной рабочей группы Евразийского экономического союза (ЕЭАС), где будет участвовать делегация из Молдовы. Там планируется обсудить активизацию сотрудничества между Молдовой и ЕАЭС.

© Sputnik / Максим Блинов Додон дал оценку резолюции ООН

"Стороны обсудят проблемы восстановления полноценных торгово-экономических связей между странами ЕАЭС и Молдовой, вопросы сотрудничества в промышленности и агропромышленном комплексе, союзные нововведения в техническом регулировании, сфере применения санитарных и фитосанитарных мер в таможенном законодательстве с учетом вступления в силу нового Таможенного кодекса союза, а также в области цифровой повестки", — заявил президент Игорь Додон.

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По его словам, первая официальная встреча сотрудников Евразийской экономической комиссией с представителями нашей страны и в статусе государства-наблюдателя при ЕЭАС пройдет под председательством члена коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяны Валовой и советника Додона по экономическим вопросам Елены Гореловой. В заседании примут участие представители крупного молдавского бизнеса, органов госуправления стран ЕАЭС и дипломатических миссий государств союза в Российской Федерации.