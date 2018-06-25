В Общественной палате России прокомментировали резолюцию ООН

Участие ООН, выраженное поддержкой резолюции "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова" - отход от ее исконных принципов и приоритетов, считает член ОП.

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. Член Общественной палаты РФ (ОП) Елена Сутормина назвала принятую в ООН резолюцию "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова" политическим шагом антироссийского блока местного парламента, пишет РИА Новости.

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Генассамблея ООН 22 июня приняла проект резолюции "о выводе иностранных войск с территории Республики Молдова". За этот документ проголосовало 64 представителя государств-членов ООН, против — 15, воздержались 83. Против резолюции высказались Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Куба, Иран, Сирия, Венесуэла и Мьянма. Свои голоса "за" отдали США, Румыния, Украина, Канада, Азербайджан, Грузия, страны Балтии, Гондурас, Великобритания и почти все страны ЕС, а также ряд других государств.

"Не похоже, чтобы при принятии этого документа ООН руководствовалась нормализацией ситуации в регионе. Больше выглядит как конкретный продуманный политический шаг, который, по всей видимости, лоббировал антироссийский блок парламента Молдовы, чтобы оставить за собой большинство мест после выборов. Очень жаль, что сегодня такие институты как ООН используются в политических интригах, и, к сожалению, чем чаще это происходит, тем дальше организация отходит от своих исконных принципов и приоритетов", — заявила Сутормина, которая в Общественной палате возглавляет комиссию по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей.

Она согласилась с тем, что данное решение может повлиять на российско-молдавские отношения, но в то же время выразила уверенность, что российские власти будут действовать взвешенно и осторожно, стараясь сохранить существующие дипломатические связи между двумя государствами.

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Ранее МИД РФ назвал провокационным проект резолюции, указав, что рассматривает инициативу как "откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов".

МИД ПМР подчеркивает, что российские военнослужащие в Приднестровье выполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и "никаких иных вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории республики нет". Присутствие миротворческого контингента РФ закреплено и регламентировано основополагающими документами об урегулировании вооруженного конфликта, включая Соглашение 1992 года, а трансформация миротворческой миссии возможна лишь по итогам окончательного урегулирования взаимоотношений между Приднестровьем и Молдовой.

На территории непризнанной ПМР расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.