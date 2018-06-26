МИД: Россия вынуждена учитывать усиление США в Восточной Европе

Вице-министр иностранных дел РФ в Вене заявил, что вынуждена учитывать РФ в своем оборонном планировании.

КИШИНЕВ, 26 июн — Sputnik. Россия в своем оборонном планировании вынуждена учитывать усиление США в Восточной Европе. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил во вторник замглавы внешнеполитического ведомства РФ Александр Грушко.

© Photo : Пресс служба РИСИ Ермаков: НАТО как инструмент обеспечения безопасности давно устарел

Замминистра отметил, что США имеют около 800 военных баз за пределами своей территории и реализуют проект глобальной системы ПРО с компонентами в Польше и Румынии.

"Альянс продолжает осваивать восточноевропейское пространство, форсирует осуществление политики открытых дверей, которая только создает новые разделительные линии и усиливает нестабильность. Разумеется, в своем оборонном планировании Россия вынуждена учитывать все эти факторы", — сказал Грушко на открытии Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

Конференция проходит в Вене 26-28 июня.