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Президент РФ В. Путин встретился с советником президента США по вопросам нацбезопасности Д. Болтоном

Путин встретился с советником Трампа: что они обсудили

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Дональд Трамп ставит перед собой цели по поддержанию стабильности в мире.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В Кремле президент России Владимир Путин принял Джона Болтона, советника Дональда Трампа по национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин
© Sputnik / Michael Klimentyev
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Болтон заявил, что  президент США привержен целям по поддержанию стабильности в мире, сообщает РИА Новости.

"Даже ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались, и это было важно, именно это стало залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей", —  заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с Владимиром Путиным.

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В совете национальной безопасности США, анонсируя поездку американского чиновника в Москву, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Официальных заявлений о том, где и когда может пройти саммит Путина и Трампа, пока не делалось ни с одной, ни с другой стороны.

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Теги:
встреча, Джон Болтон, Кремль, Москва, Россия, Общество
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