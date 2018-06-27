Путин встретился с советником Трампа: что они обсудили

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. В Кремле президент России Владимир Путин принял Джона Болтона, советника Дональда Трампа по национальной безопасности.
Болтон заявил, что президент США привержен целям по поддержанию стабильности в мире, сообщает РИА Новости.
"Даже ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались, и это было важно, именно это стало залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей", — заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в ходе встречи с Владимиром Путиным.
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В совете национальной безопасности США, анонсируя поездку американского чиновника в Москву, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
Официальных заявлений о том, где и когда может пройти саммит Путина и Трампа, пока не делалось ни с одной, ни с другой стороны.