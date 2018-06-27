Туск: ЕС должен быть готов к худшим сценариям из-за отношений с Трампом

Дональд Туск заявил, что Евросоюзу следует подготовиться к наихудшим сценариям в отношениях с Америкой.

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Председатель Евросовета Дональд Туск считает, что ЕС следует в связи с напряженностью трансатлантических отношений быть готовым к неблагоприятным сценариям, не теряя надежду на лучшее, пишет РИА Новости.

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"Важно иметь в виду геополитический контекст по итогам саммита G7 в Канаде. Несмотря на наши настойчивые усилия сохранить единство Запада, трансатлантические отношения находятся под огромным давлением из-за политики президента Дональда Трампа", — сообщил Туск в письме, направленном участникам предстоящего 28-29 июня саммита ЕС.

От также выразил сожаление в связи с тем, что разногласия, по его мнению, выходят за рамки торговли.

"Считаю, что, надеясь на лучшее, мы должны быть готовы подготовить наш союз к наихудшим сценариям", — отметил глава Евросовета.