Страсти вокруг премьера Румынии: парламент решил судьбу Дэнчилэ

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Вотум недоверия правительству Румынии под руководством Виорики Василики Дэнчилэ не поддержан парламентом страны, рассматривавшим этот вопрос на заседании в среду.

© Sputnik / Miroslav Rotari Когда состоится совместное заседание правительств Молдовы и Румынии

С инициативой по выражению вотума недоверия кабмину выступили Национально-либеральная партия (НЛП), партия Народного движения (ПНД) и партия Союз спасения Румынии (ССР). Оппозиция объяснила свое решение ростом инфляции, экономическими проблемами и попытками перевести судей под политическое влияние. Проект вотума недоверия подписали 152 депутата, а для его принятия нужно было 233 голоса 465-местного двухпалатного парламента.

В итоге вотум недоверия поддержали 166 депутатов и сенаторов.

Правительство под руководством Виорики Дэнчилэ, которую правящая Социал-демократическая партия (СДП) выдвинула на пост главы кабмина, парламент Румынии утвердил 29 января этого года. Дэнчилэ стала первой женщиной-премьером в стране-соседке. Она сменила на этом посту Михая Тудосе, который продержался в качестве главы румынского правительства чуть больше полугода. Столько же успел поруководить кабмином и Сорин Гриндяну. Больше года на этом посту сумел усидеть Дачиан Чолош. А Виктору Понта после парламентских выборов удалось удержаться в качестве премьера всего четыре месяца.