Итоги дня: Путин и Трамп договорились о встрече - осталось лишь определить дату

КИШИНЕВ, 27 июн — Sputnik. Президент России Владимир Путин принял в Кремле Джона Болтона, советника Дональда Трампа по национальной безопасности. Болтон на встрече заявил, что Дональд Трамп ставит перед собой цели по поддержанию стабильности в мире. В совете национальной безопасности США, анонсируя поездку американского чиновника в Москву, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами "потенциальную встречу" между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

© Sputnik / Michael Klimentyev Будущая встреча Путина и Трампа: Болтон приехал в Москву готовить почву

На встрече с Путиным советник Трампа заявил, что президент США привержен целям по поддержанию стабильности в мире. "Даже ранее, когда у нас были серьезные разногласия, наши лидеры, наши советники встречались, и это было важно, именно это стало залогом обеспечения стабильности в мире. Господин Трамп привержен достижению этих целей", — цитирует РИА Новости советника американского лидера.

По сообщению агентства, в конце встречи с Болтоном президент РФ передал привет президенту США и сказал, что встреча с ним ему важна, и он будет к ней готовиться. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Ушаков также заявил журналистам, что диалог лидеров РФ и США придаст импульс для развития двусторонних отношений.

"Говорить пока рано, еще подготовка, но сама встреча может дать хороший импульс к развитию отношений", — сказал он, отвечая на вопрос, чего Россия ждет от двустороннего саммита.

Ранее помощник президента РФ сообщил, что вопрос встречи Путина и Трампа обсуждается давно, по закрытым каналам, но уже достигнута договоренность о времени и месте проведения саммита, об этом объявят в четверг.