Четыре признака, которые указывают на крах США

Автор утверждает, что США столкнулись сейчас с той же проблемой, что и СССР почти 30 лет назад, когда "единый и могучий" стал разваливаться на глазах.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Новый железный занавес: США повторяют ошибку СССР

Перевод этой публикации можно найти на ресурсе Inosmi. В частности, автор обращает внимание на то, что те, кто пережил распад СССР, не могут не замечать четыре признака, которые указывают на возможный крах США: потеря союзников, вражда, обесценивание идеологии и ослабление военного положения.

А теперь посмотрим, как растолковываются эти факторы (приводим выдержки из статьи).

Все эти признаки краха США уже проявляются, считает автор Agoravox.fr. Как и в случае распада СССР, для каждой из этих тенденций существует определенный период инкубации, который может длиться год или два, в течение которых ничего особенного не происходит, но когда процесс заканчивается, то все сразу и на всех направлениях начинает меняться.

1. Альянсы

© REUTERS / Adam Scotti/Prime Minister's Office/Handout via REUTERS Они сотрудничали со "свиньей": в США лидерам ЕС предсказали тюрьму и казнь

После распада СССР старые дружеские отношения постепенно ухудшались, а затем переросли во вражду. До распада железный занавес простирался между Восточной и Западной Европой. Три десятилетия спустя он простирается между Россией и странами Балтии, Польшей и Украиной…

…То же самое сейчас происходит в отношениях США с ЕС. В их сотрудничестве уже появились признаки напряженности, поскольку Вашингтон пытается помешать интеграции Европы с остальной частью Евразии. Особую угрозу представляют односторонние экономические санкции в целях тщетной попытки блокировать строительство российских трубопроводов в Европе и заставить европейцев покупать дорогой американский сжиженный природный газ.

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Эти действия продемонстрировали, что отношения больше не являются взаимовыгодными. И поскольку Великобритания отделяется от Европы и сближается с США, постепенно на горизонте появляется новый железный занавес, но на этот раз он будет разделять англоязычный мир и Евразию…"

2. Вражда

"Сейчас в Вашингтоне витает запах неудачи. Клеветническая кампания против России трещит по швам. Между тем, Трамп продолжает распространять слухи о том, что необходимо сближаться с Россией и что встреча между лидерами двух стран должна состояться. Трамп также заимствует у России несколько приемов: так же, как Россия отреагировала на западные санкции контрсанкциями, Трамп отвечает на западные пошлины встречными пошлинами.

© Sputnik / В. Киврин США не справились с ролью мирового лидера после распада СССР

Мы должны быть готовы к тому, что враждебный настрой США по отношению к России исчезнет незадолго до того, как проблема отношения США к России (и многое другое) станет несущественной.

Мы должны быть готовы к тому, что после того, как система добычи сланцевого газа рухнет, США будут зависеть от российской нефти и сжиженного природного газа и будут вынуждены платить золотом. Эта система включает в себя две фазы горения: первая сжигает деньги, заимствованные для добычи нефти и газа, вторая — сами нефть и газ. Другие враждебные шаги тоже становятся все тише. Трамп подписал очень интересный документ с лидером Северной Кореи. Соглашение, если это можно так назвать, является молчаливым актом капитуляции. Он был организован Россией и Китаем. Это подтверждает то, что Северная Корея и Южная Корея уже договорились о возможной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Так же, как Горбачев согласился на воссоединение Германии и вывод советских войск из Восточной Германии, Трамп готов принять воссоединение Кореи и вывести американские войска из Южной Кореи. Так же, как падение Берлинской стены ознаменовало конец советского империализма, упразднение корейской демилитаризованной зоны будет означать конец американского империализма".

3. Идеология

"Несмотря на то, что в США никогда не было ничего подобного, как жесткие коммунистические догмы СССР, их смесь пропаганды демократии, капитализма невмешательства, свободной торговли и военного господства имели одно время огромное влияние…

© Sputnik / Алексей Куденко Симоньян о санкциях США к RT: свободу слова убили те, кто ее придумал

…Продемократическая риторика до сих пор широко распространяется политическими СМИ, но на практике США больше не являются демократической страной. Они стали раем для лоббистов, в котором те больше не занимаются лоббированием. Они обосновались в Конгрессе и разрабатывают огромное количество законов для обслуживания частных интересов корпораций и олигархов. Вы больше не найдете американского стремления к демократии ни в поддержке диктатур по всему миру, ни в растущей тенденции объявлять и применять экстерриториальные законы без согласия международного сообщества.

На место капитализма невмешательства пришло кумовство, взращенное элитами Вашингтона и Уолл-стрита. Частные предприятия больше не свободны, а принадлежат кучке компаний- гигантов, в то время как около трети рабочего населения США работают в государственном секторе. Министерство обороны США является крупнейшим работодателем в стране и во всем мире. Около 100 миллионов трудоспособных американцев не работают. Большинство из них работает в сфере услуг, не создавая ничего для длительного использования.

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Вся система держится на долге, включая компании, производящие топливо, например, по добыче сланцевого газа. Ни один здравомыслящий человек, если его попросят дать реалистичное описание капитализма, не сможет описать эту разрушенную систему.

До недавнего времени обсуждалось соглашение о свободной торговле, хотя на деле она так и не была реализована. Беспрепятственная торговля на больших расстояниях является непременным условием всех империй, включая американскую. В прошлом военные корабли и угроза оккупации использовались для того, чтобы заставить страны, такие как Япония, присоединиться к международной торговле.

© AP Photo / Ng Han Guan, Pool "Made in China": что заставило США ввести пошлины на китайские товары

Еще совсем недавно администрация Обамы предпринимала очень активные попытки принудить к различным трансокеанским партнерствам, но ни одна из них не увенчалась успехом. И теперь Трамп начал разрушать свободную торговлю при помощи санкций и пошлин, пытаясь таким ошибочным способом возродить утраченное величие Америки. По ходу дела санкции на использование доллара США в международной торговле, особенно с такими крупными странами-экспортерами энергоресурсов, как Иран и Венесуэла, ускоряют процесс свержения доллара как мировой резервной валюты, тем самым подрывая исключительное право на бесконечное печатание американской валюты…"

4. Милитаризм

"Развал СССР был в некоторой степени предопределен выводом советских войск из Афганистана. До этого еще можно было говорить об "интернациональном долге» Красной Армии (так в тексте — прим. ред.) сделать мир безопасным для развития социализма. После этого сама концепция военного господства перестала существовать, а вторжения в другие страны, как в Венгрию в 1956 году и в Чехословакию в 1968 году, которые тогда еще были возможны, теперь уже были немыслимы. Когда Восточная Европа восстала в 1989 году, советская военная империя просто исчезла, бросив свои военные базы и технику.

…Вооруженные силы США по-прежнему огромны, но они ослаблены. Они больше не в состоянии развернуть сухопутные войска в любом количестве и ограничиваются воздушной бомбардировкой, обучением и вооружением "умеренных террористов" и наемников, а также бесполезными учениями в океанах.

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Ни одна из недавних военных авантюр не привела к чему-то, что напоминало бы мир в том виде, как себе это изначально представляли американцы: Афганистан превратился в рассадник терроризма и завод по производству героина; Ирак прибрали к рукам шииты, чье влияние простирается теперь от Индийского океана до Средиземного моря.

© Sputnik / Владимир Трефилов Ближневосточный ответ Трампа

По миру еще разбросаны военные базы США. Они должны были стать оружием распространения американской власти по всему земному шару, но большинство из них были нейтрализованы появлением нового высокоточного оружия большого радиуса действия, мощных технологий противовоздушной обороны и средствами ведения радиоэлектронной войны. Эти многочисленные базы бесполезны, дороги в обслуживании и находятся в местах, которые трудно защитить, но легко атаковать потенциальным противникам.

…США никогда не устанут говорить о своем огромном военном бюджете, но они почти всегда избегают упоминать о том, что США получают за единицу оружия в десять раз меньше денег, чем, скажем, Россия. Речь идет о раздутой и неэффективной системе вымогательства денег, которая тратит деньги впустую — ненасытная утроба, жаждущая все больше государственных денег.

Сколько бы денег не было потрачено, США никогда не решат фундаментальную проблему неспособности вступить в войну против адекватно вооруженного противника, не подвергая себя риску потерь. США по-прежнему ненавидят во всем мире, но все меньше и меньше боятся: роковая тенденция для империи…"

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