Москва и Вашингтон готовят встречу Лаврова и Помпео

По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, РФ и США прорабатывают встречу Лаврова и Помпео.

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Москва и Вашингтон занимаются тем, что работают над подготовкой встречи главы министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео, отмечает РИА Новости. © Sputnik / Алексей Витвицкий Туск: ЕС должен быть готов к худшим сценариям из-за отношений с Трампом

Не исключено, что она пройдет в течение двух недель, сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

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"Да, разумеется, мы это прорабатываем и исходим из того, что, с учетом достигнутой договорённости о встрече на высшем уровне, такой контакт крайне востребован", — сказал Рябков.

"Возможно многое: диапазон двухнедельный, который перед нами. И в течение этого времени, как мы думаем, такая встреча вполне может состояться", — добавил он.