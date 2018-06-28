"Пугливый" Лондон: почему там боятся встречи Путина и Трампа

Из публикаций в английских СМИ следует, что в Туманном Альбионе испугались последствий встречи лидеров России и США.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Ожидаемая встреча президентов России и США и возможное "мирное соглашение" между державами стало пугающим фактором для правительства Великобритании.

© Sputnik / Алексей Филиппов Ошибка Дональда Трампа

В кабмине Туманного Альбиона всерьез опасаются результатов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Times.

Путин и Трамп договорились о встрече — осталось лишь определить дату>>>

По мнению собеседников издания, гипотетическая "сделка" Москвы и Вашингтона невыгодна для НАТО. В Лондоне предполагают, что в ходе разговора Путин "убедит Трампа не участвовать в осенних военных учениях альянса в Норвегии" и согласует с американским президентом "изменение санкционного режима в обмен на перемирие на востоке Украины".

"Конкретно нас беспокоит внезапное заключение подобия "мирной сделки" между Путиным и Трампом. Можно представить, как они говорят "Зачем нам столько военной техники в Европе?" и соглашаются начать ее отвод", — цитирует газета неназванного члена правительства.

В пресс-службе Кремля также назвали дату встречи двух лидеров, пройдет она 16 июля в Хельсинки.

"В ходе переговоров президенты обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Трамп ранее заявил, что его встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО (запланирован на 11-12 июля), возможно, в Хельсинки.