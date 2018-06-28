ТВ: встреча лидеров России и США пройдет в Хельсинки

Подробности о встречи президентов России и США официальные представители Москвы и Вашингтона планируют рассказать 28 июня, примерно в 15.00 мск.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. Телеканал FoxNews сообщил в четверг, что встреча президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа пройдет в Хельсинки.

"Саммит президента США (Трампа) и (президента РФ) Путина пройдет в Хельсинки, Финляндия", — сообщается в Twitter телеканала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с российскими журналистами отметил, что точную дату и время Кремль озвучит в четверг, в 15.00 мск.

Трамп ранее заявил, что его встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО (запланирован на 11-12 июля), возможно, в Хельсинки.

В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран. По его словам, подробности будут объявлены 28 июня.