В Кремле подтвердили: встреча Путина и Трампа состоится 16 июля

Президент России Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить развитие отношений между двумя странами.

КИШИНЕВ, 28 июн — Sputnik. В Кремле рассказали, что обсудят президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

© Sputnik / Michael Klimentyev ТВ: встреча лидеров России и США пройдет в Хельсинки

Путин и Трамп намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений двух государств, а также актуальные вопросы международной повестки дня, сообщает пресс-служба Кремля.

Саммит президента США и президента РФ пройдет в Хельсинки>>>

В пресс-службе Кремля также назвали дату встречи двух лидеров, пройдет она 16 июля в Хельсинки.

"В ходе переговоров президенты обсудят текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", — говорится в сообщении.

Трамп ранее заявил, что его встреча с Путиным может состояться после саммита НАТО (запланирован на 11-12 июля), возможно, в Хельсинки.

В среду помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали время и место проведения встречи лидеров двух стран.