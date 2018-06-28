Дискриминация русскоязычных СМИ Балтии: Захарова сделала заявление

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Начало дискриминационной политики в области гражданства и выдавливания русского языка было положено в странах Балтии десятилетия назад. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз запретить трансляцию российских телеканалов на всей территории ЕС. По мнению министра, Евросоюзу необходимо устранить "слабые места" и перекрыть путь "пропагандистским" телеканалам России.

Комментируя эти слова, Захарова отметила, что подобные заявления могут делать только люди "с гибридным сознанием". Она подчеркнула также, что соответствующие выпады звучат глупо и странно.

Официальный представитель МИД России напомнила, что начало выдавливания русского языка и дискриминационной политики в области гражданства было положено в странах Балтии десятилетия назад. Теперь, по ее словам, этот дискриминационный подход применяется и по отношению к журналистам.

"Зажим русскоязычных СМИ, зажим возможности преподавать на русском языке — ведь эти дискуссии идут десятилетиями. А понятие неграждан? Чем это лучше или чем это не проявление того, что происходит со СМИ? Абсолютно дискриминационный подход к тем группам, которые считаются проводниками некого инакомыслия. Не просто инакомыслия в пользу третьего, а те, кто имеют свою точку зрения", — заявила Захарова.

Она также обратила внимание на то, что раньше это распространялось на граждан, а теперь перешло на СМИ.