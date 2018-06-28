Раскол в Европе: Евросовет не может согласовать итоговые документы

КИШИНЕВ, 28 июн – Sputnik. Евросовет подтвердил, что итоговых документов на саммите в четверг согласовано не было из-за позиции одной из стран, пишет РИА Новости.

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До этого источник сообщил журналистам, что Италия временно заблокировала принятие документов саммита ЕС, настаивая на приоритетном согласовании вопросов по миграции.

"Сегодня во второй половине дня Европейский Совет провел обмен мнениями со спикером Европарламента и генеральным секретарем НАТО, а также провел обсуждения по вопросам безопасности и обороны, рабочих мест, роста и конкурентоспособности, инноваций и цифровых технологий и другим вопросам, таким как расширение, MH17 и бюджет. Поскольку один из членов занял свою позицию по всем выводам, на данном этапе никакие заключения не согласованы", — говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что "по этой причине пресс-конференция институциональных представителей ЕС была отменена и вместо этого состоится завтра после окончания саммита Евро".