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ПАСЕ

В ПАСЕ изучат возможность применения санкций к делегациям

© Sputnik / Vladimir Fedorenko
Политика
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ПАСЕ изучит вопрос о применении санкций к делегациям стран, как это сделали в отношении России.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) проработает вопрос о вероятном применении санкций к делегациям различных стран, как это было сделано в отношении представителей России в 2014 году. Доклад на эту тему будет представлен в октябре, сообщает РИА Новости. 

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На обсуждении проблемы давно настаивала российская сторона.

"Комитет по правилам и процедурам ПАСЕ представит на октябрьском заседании в 2018 году доклад о "предложениях, направленных на поддержание, изменение или дополнение Правил, регулирующих ратификацию или оспаривание полномочий и/или представительств или прав участия национальных делегаций", — сказал глава группы объединённых европейских левых Тини Кокс, комментируя итоги пятничного заседания уставного органа ПАСЕ — Бюро.

Он добавил, что с сентября комитет назначит своего докладчика по этому вопросу.

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Решение Бюро было принято накануне истекающего срока (30 июня) по выплатам взноса в бюджет организации за 2018 год.

Российская делегация была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участвовать в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые ограничения. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участвовать в работе сессий. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагал закрепить в Уставе организации документально невозможность применения санкций в отношении делегаций.

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© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В марте этого года в ПАСЕ впервые признали, что возвращение Турции в категорию обычных плательщиков и решение России приостановить выплаты за 2017 год и части взноса за 2018 год стали причиной финансовых трудностей организации — ей пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро. В апреле этого года генсек Совета Европы Турбъерн Ягланд заявил, что в связи с ситуацией вокруг неуплаты взносов в адрес России могут быть предприняты санкции.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© РИА Новости, Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)

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Теги:
антироссийские санкции, санкции, ПАСЕ, Политика
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