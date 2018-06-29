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Министерство иностранных дел России

В МИД РФ высказали мнение о переговорах в формате "5+2" по Приднестровью

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (174)
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Посол по особым поручениям МИД РФ рассказал о позиции России в переговорах по приднестровскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Россия считает, что переговорный процесс по Приднестровью в формате "5+2" должен идти ритмично. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Сергей Губарев на рабочей сессии I Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности "Конфликты и кризисные ситуации в зоне ОБСЕ: укрепление безопасности и доверия", сообщается на сайте МИД РФ.

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В переговорах участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Очередной раунд переговоров в формате "5+2" прошел в Риме в конце мая. 

Russian peacekeepers' checkpoint at entrance to Bender
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"Коллективный разум" этой переговорной международной площадки уже не раз подтверждал свою состоятельность. Настаиваем на том, что переговорный процесс должен идти ритмично. В регламентирующих документах переговорного формата предусмотрено пять-шесть официальных встреч в год. К работе именно по такому графику и надо стремиться", — заявил Губарев.

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Он добавил, что решением приднестровской проблемы может быть только компромисс, достигнутый мирным путем за столом переговоров.

"На данном этапе главное – реализация тактики "малых шагов", налаживание взаимодействия между берегами Днестра путем решения конкретных вопросов, создание обстановки доверия", — подчеркнул Губарев.

Тема:
Приднестровское урегулирование (174)

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Теги:
переговоры в формате "5+2", приднестровское урегулирование, МИД РФ, Сергей Губарев, Молдова, Россия, Приднестровье
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