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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров рассказал, чему научили РФ антироссийские санкции

© Sputnik / Valeri Melnikov
Политика
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Министр иностранных дел России заявил, что нельзя полагаться на западные технологии, так как их работу могут приостановить в любой момент.

КИШИНЕВ, 29 июн — Sputnik. Введение странами Запада санкций против России преподнесло урок, что не стоит полагаться на западные технологии и товары, так как доступ к ним может быть закрыт в любое время, в связи с этим нужно развивать собственные ключевые отрасли экономики. 

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© AFP 2018 / JOHN THYS
С трибуны ПАСЕ заявили о бессмысленности антироссийских санкций
 Об этом, как пишет РИА Новости, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

"Естественно, мы ничего не имеем против того, чтобы санкции сняли. Но мы также можем использовать предоставляемые ими возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и в других областях, на которые полагается суверенное государство", — заявил Лавров.

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По его словам, "в последние годы мы уяснили для себя, что в этих сферах на Запад полагаться нельзя".

"Нельзя полагаться на западные технологии, ведь их работу могут приостановить в любой момент, нельзя полагаться на товары повседневного спроса для населения, поступающие с Запада, ведь их поставки всегда могут оборвать. Мы извлекли для себя много полезных уроков. Однако мы, безусловно, не будем выступать против снятия санкций, и если это случится, то мы ответим симметричным образом и снимем наши санкции, принятые в ответ на западные", — заявил министр.

В ответ на вопрос, рассчитывает ли Россия договориться с президентом США Дональдом Трампом о снятии санкций, Лавров заявил, что Россия не поднимает "вопрос санкций, прося отменить их".

"Это решение должно быть принято теми, кто эти санкции изначально наложил. Именно они должны решить для себя, чего они хотят — сохранения существующего положения дел или победы здравого смысла", — сказал Лавров.

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Теги:
санкции, Сергей Лавров, Запад, Россия
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