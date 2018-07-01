Болтон: встреча Путин-Трамп - повод искать прогресс

Советник Трампа признал, что Россия не стремится к конфронтации с США и предлагает обсуждать, что можно сделать для восстановления полномасштабных отношений.

КИШИНЕВ, 1 июл — Sputnik. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что предстоящая встреча президентов США и РФ – повод не "падать в обморок", а искать прогресс в отношениях, сообщает РИА Новости.

В эфире Fox News Болтона спросили относительно высказываний президента США, которые критики Трампа расценили как похвалы России и критику НАТО.

"Я не думаю, что кто-либо должен падать в обморок по этому поводу. Основной смысл проведения двусторонней встречи между Трампом и Путиным таков: пусть они обсудят вопросы и посмотрят, где может быть пространство для прогресса (в отношениях – ред.) или где этого пространства нет совсем", — сказал Болтон.

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Он признал, что Россия не стремится к конфронтации с США и предлагает обсуждать, что можно сделать для "восстановления полномасштабных отношений, основываясь на принципе равенства и взаимоуважения".

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По словам Болтона, он рассчитывает работать над обсуждением того, как улучшить отношения двух стран и "найти сферы, в которых можно совместно добиваться прогресса".

Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. В Кремле ранее сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.