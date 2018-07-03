USA Today о ЧМ-2018 в России: "Путин выигрывает чемпионат"

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Чем бы ни закончился для сборной России мундиаль, Владимир Путин уже "выиграл" чемпионат мира по футболу, пишет обозреватель влиятельной американской газеты USA Today.

По мнению газеты, с началом ЧМ-2018 для российского лидера все складывается "как нельзя лучше" — мундиаль заставил все мировое сообщество забыть о претензиях, которые ряд стран предъявляли Москве до начала чемпионата. Путин принимает глав государств, президентов и премьер-министров, которые с удовольствием приезжают в Россию на игры мирового первенства.

© Sputnik / Виталий Белоусов Захарова: успех ЧМ в России признали даже те, кто призывал его бойкотировать

USA Today напоминает, что Швеция, которая громко заявила о дипломатическом бойкоте чемпионата, была вынуждена отказаться от своих слов после того, как шведская сборная вышла в плей-офф. А советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в беседе с Владимиром Путиным признал, что организация ЧМ-2018 выглядит отличной.

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Обозреватель американской газеты заметил также, что у сотен тысяч болельщиков после приезда в Россию на мундиаль мнение об этой стране кардинально изменилось. Россияне встретили гостей чрезвычайно радушно и оказались дружелюбными, опровергая пугающие сообщения западной прессы. Многие отмечают, что пребывание в России оказалось безопасным, а за все время, прошедшее с начала ЧМ-2018 не произошло ни одного сколько-нибудь серьезного инцидента. А высокий уровень футбола заставил многих обозревателей и болельщиков назвать этот чемпионат мира одним из лучшим за последнее время.