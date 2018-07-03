16:23 03 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.83
  • RUB0.27
  • RON4.21
  • UAH0.64
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге

Место встречи: где проведут переговоры Путин и Трамп

© Sputnik / Sergey Guneev
Политика
Получить короткую ссылку
95 0 0

Финские СМИ пишут о четырех возможных местах встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп, у которых нмечены переговоры на 16 июля, скорее всего, встретятся в одном из четырех мест Хельсинки. Об этом сообщает финская газета Ilta-lehti.

У Путина есть то, чего хочет Трамп и боятся поляки>>>

Первым вариантом газета называет правительственную резиденцию Кёнигстед (Königstedt) в пригороде финской столицы — городе Вантаа. Усадьба находится в нескольких минутах от столичного аэропорта, подходит с точки зрения безопасности, организации движения, расположена вдали от городской суеты и центра Хельсинки. В 2018 году именно здесь прошли важные международные встречи: переговоры делегаций КНДР и США, встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.​

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге
© Sputnik / Sergey Guneev
Болтон: встреча Путин-Трамп - повод искать прогресс

Вторым вариантом рассматривается резиденция финского президента Саули Ниинистё — Мянтюниеми, расположенная в Хельсинки, но также на удалении от центра. Резиденция насчитывает три основных здания: жилое — площадью около 680 квадратных метров, административное — около 916 и офисное — 416. Также на территории есть собственные жилые пространства президента Ниинистё, его канцелярии, складские и технические помещения. Газета отмечает, что организовать встречу Трампа и Путина на этой площадке возможно в более сжатые сроки, чем на других объектах.

Третьим вариантом называется отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, расположенный на берегу моря, примерно в 15 минутах езды от центра Хельсинки. В 2014 году в этом отеле прошла встреча премьер-министров северных стран, а в 2012 году состоялась встреча глав европейских стран, где обсуждался кризис в Греции. На текущий момент в отеле нет свободных номеров на 16 июля, рассказали РИА Новости в отделе бронирования.

Последним вариантом газета рассматривает Президентский дворец в самом центре Хельсинки. Площадь здания — около 3 тысяч квадратных метров, ежегодно в нём проходит специальный приём в честь Дня независимости, гостями которого становятся тысячи человек. Основной проблемой данной площадки может стать её расположение, пишет газета, однако отмечает, что встреча президентов США и СССР Джорджа Буша и Михаила Горбачева в сентябре 1990 года проходила именно здесь.

Станислав Бышок
© Sputnik / Александр Натрускин
Бышок: Путин и Трамп обсудят Украину и КНДР

В Кремле сообщили, что на саммите президенты намерены обсудить перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран без привязки к саммитам. Год назад Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, затем кратко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.

По теме

Трамп и Путин с улыбкой приветствовали друг друга
Трамп и Путин обсудят ситуацию с гонкой вооружений
Депутат Европарламента: Путин более предсказуем, чем Трамп
Теги:
финские СМИ, место, встреча, переговоры, Дональд Трамп, Владимир Путин, Хельсинки, Финляндия, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Суд, правосудие
    Мало дали

    Прокурор требует ужесточить наказание латвийскому железнодорожнику Александру Красноперову, признанному виновным в шпионаже в пользу России.

  • На границе с РФ рыбак нашел гранаты
    Эхо войны

    На границе Литвы и России рыбак обнаружил семь гранат и комплект боеприпасов времен Второй мировой войны.

  • Яна Тоом
    Это не этично!

    Евродепутат Яна Тоом обратилась с жалобой на портал Delfi в Совет по прессе Эстонии.

  • Военнослужащие, архивное фото
    Тема ушла

    Тема размещения военной базы России в Беларуси сегодня не актуальна, заявил посол республики в Москве Игорь Петришенко.

  • Пробка из машин на улице Шартава в Тбилиси
    Борьба за воздух

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о необходимости запретить ввоз в Грузию старых автомобилей из-за рубежа по причине неэкологичности.

  • Рональд Бейкер
    Здесь ценят джаз

    О том, как джаз стал частью жизни, и чем поразила Абхазия, в интервью Sputnik рассказал трубач и певец из Америки Рональд Бейкер.

  • правительство
    Имеем право!

    Цхинвал заявил, что оставляет за собой право на введение санкционных списков в отношении граждан Грузии.

  • Суд, правосудие
    Мало дали

    Прокурор требует ужесточить наказание латвийскому железнодорожнику Александру Красноперову, признанному виновным в шпионаже в пользу России.

  • На границе с РФ рыбак нашел гранаты
    Эхо войны

    На границе Литвы и России рыбак обнаружил семь гранат и комплект боеприпасов времен Второй мировой войны.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
Почему Молдавское княжество полностью не вошло в состав России
Какую роль сыграл Манук-бей Мирзаян в подписании "Бухарестского мира"
Северный поток 2
"Северный поток-2": все, что нужно знать о строительстве газопровода

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться