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nucléaire

Источник: США хотят разместить в Европе модернизированное ядерное оружие

© AP Photo / Juan Carlos Llorca
Политика
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Вопрос о размещении нового ядерного оружия в Европе США намерены поднять в рамках предстоящего 11-12 июля саммита НАТО в Брюсселе.

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. США намерены предложить в ближайшие годы разместить на военных базах в ряде стран Европы модернизированные ядерные бомбы, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"США вынашивают планы размещения в ближайшие годы на военных базах в ряде стран Европы модернизированных ядерных бомб. Ожидается, что этот вопрос будет поднят в рамках предстоящего саммита НАТО в Брюсселе", — сказал собеседник агентства. 

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По его словам, речь идет о трансформации американских тактических бомб B61, которые, по информации европейских СМИ, находятся с 1960-х годов в Германии, Нидерландах, Бельгии, Италии и Турции, в ядерные боезаряды B61-12, оснащенные системой наведения по GPS.

По оценкам Бюджетного управления конгресса, за 30 лет (2017-2046 годы) на модернизацию тактических ядерных сил планируется потратить 25 миллиардов долларов.

Испытания B61-12

ВВС США в июне провели первые квалификационные тесты новой управляемой ядерной бомбы B61-12. Во время испытаний использовались стратегические бомбардировщики-невидимки B-2 Spirit. Испытания по тестовой сборке устройства прошли 9 июня на военном полигоне в штате Невада под руководством 419-й испытательной эскадрильи авиабазы Эдвардс.

США планируют разместить B61-12 на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. 

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Авиабомбы B61-12 должны быть совместимы с платформами многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия B61-12 поступит на вооружение к 2020 году.

Бомба vs интеллектуальная ракета

Как сообщил ранее профессор Академии военных наук Сергей Судаков, США приняли курс на модернизацию своего военно-технического потенциала и планируют принять на вооружение бомбу B61-12 на своих базах по всему миру, в том числе в Южной Корее.

По словам Судакова, эта бомба в корне отличается от тех, которые были до нее. Она стала меньше, а значит, более мобильной. Кроме того, предыдущая модификация нуждалась в специальных носителях. Бомба B61-12 может быть доставлена к цели более широким самолетным парком.

Судаков пояснил, что мощность бомбы увеличена, но в современном мире бомбы не нужны, если есть интеллектуальные ракеты.

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Теги:
ядерное оружие, НАТО, Европа, США
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