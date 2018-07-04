Эффект бумеранга: как антироссийские санкции ударили по Евросоюзу

КИШИНЕВ, 4 июл — Sputnik. Совсем недавно Евросоюз продлил санкции против России. Однако, как заявил спецдокладчик ООН по вопросу негативного воздействия односторонних принудительных мер на права и свободы Идрисс Джазаири, эти санкции возымели для ЕС эффект бумеранга, в значительной степени ударив по странам старой Европы. Об этом сообщило РИА Новости.

Для самой России санкции стали стимулом развивать производство продукции, которую привыкли покупать в Европе, в первую очередь сельхозтоваров. "И когда я был с визитом в Брюсселе, генеральный секретарь Европейской федерации производителей сельскохозяйственной продукции сказал мне, что им не компенсировали потери от закрытия российского рынка и это нечестно, что маленькие фермерские хозяйства в Европе должны расплачиваться за политические противоречия между ЕС и Россией", — сказал Джазаири.

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Он подчеркнул, что Россия адаптировалась к санкциям, тогда как наибольшие потери потерпел европейский рынок. Однако теперь Европа столкнулась с так называемыми вторичными санкциями, а европейские компании — с новыми требованиями вести свой бизнес в соответствии с законодательством США.

"Проблемы крупных стран, вводящих санкции друг против друга, заключаются в том, что они — часть цепочки продукции, которая уже глобализирована", — сказал он, добавив, что введенные в том числе против Москвы санкции затрагивают и американских производителей.

"Этот подход устарел. И вы не можете ударить по России так, чтобы не ударить по самим себе", — уточнил собеседник агентства.

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Джазаири также выразил уверенность, что необходимо проводить тщательное исследование влияния санкций не только на страну, против которой они вводятся, но и на собственные и мировые рынки. По его мнению, такие исследования не проводили при введении санкций против России, которые приняли из политических мотивов.