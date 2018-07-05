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Флаги Британии и Евросоюза

Друг или оппонент: что ждет Великобританию после выхода из ЕС

© AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель отметила, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС вступают в финальную фазу.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Обсуждение будущих отношений Лондона и Брюсселя после Brexit начинаются в эти дни в Берлине, поэтому свою позицию по переговорам озвучила канцлер Германии Ангела Меркель. Она отметила, что эти переговоры вступают в решающую стадию.

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"Переговоры вступают сейчас в решающую фазу. Они ведутся между Еврокомиссией и Великобританией. Мы, конечно, говорим о содержательной стороне вопроса и на двухстороннем уровне. Так как времени остается немного, и уже в октябре мы должны согласовать политические рамки. Поэтому так важно, какие решения в ближайшие дни примет британское правительство", — отметила Меркель.

Она добавила, что выступает за тесное сотрудничество между Германией и Великобританией в будущем, в частности, в сфере политики безопасности и внешней политики.

"Это совершенно точно будет так, относительно остальных вопросов мы посмотрим, каковы будут британские представления", —заявила канцлер ФРГ.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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Теги:
brexit, Британия, Германия, Ангела Меркель
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