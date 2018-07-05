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Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы

Евросоюз продлил санкции против России

© Sputnik / Владимир Сергеев
Политика
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Москва сожалеет, что странам-членам ЕС вновь не хватило решимости признать искусственный характер увязывания всего комплекса отношений Россия-ЕС с полным выполнением минских соглашений, выполнение которых блокирует Киев.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Евросоюз продлил на полгода экономические санкции против России, срок действия которых истекает в конце июля, отмечается в четверг в официальном сообщении Совета ЕС.

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"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на специфические сектора российской экономики, до 31 января 2019 года", —  говорится в сообщении.

Совет ЕС  пояснил, что это решение последовало после саммита ЕС, на котором лидеры Франции Эммануэль Макрон и Германии Ангела Меркель проинформировали остальных глав государств и правительств о ходе реализации минских соглашений. Оно будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в понедельник, 9 июля, и с этого момента вступит в силу.

"Сегодня Совет принял это решение в письменном виде и в соответствии с правилом принятия всех таких решений единогласно", — говорится в сообщении.

Публикация документа ожидается в понедельник в официальном журнале ЕС.

Меры направлены в отношении финансового, энергетического и оборонного секторов, а также на товары двойного назначения. 

Согласно пояснительной записке к решению, продленные экономические санкции включают, в частности, "ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для пяти крупнейших российских государственных финансовых институтов и их дочерних компаний, находящихся в мажоритарной собственности, созданных за пределами ЕС, а также трех крупных российских энергетических и трех оборонных компаний".

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что приняв решение о продлении санкций против РФ, Евросоюз вновь упустил возможность переосмысления своих внешнеполитических подходов в отношении Москвы. О том, что санкции продлят стало известно в конце июня, на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

"Рассматриваем принятое главами государств и правительств стран-членов ЕС политическое решение о продлении односторонних ограничений против нашей страны в финансово-экономической сфере как еще одну упущенную возможность для конструктивного переосмысления внешнеполитических подходов ЕС на российском направлении", — сказала Захарова.

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CC0 / Pixabay / jensjunge
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По ее словам, Москва сожалеет, что странам-членам ЕС вновь не хватило решимости признать искусственный характер увязывания всего комплекса отношений Россия-ЕС с полным выполнением минских соглашений, выполнение которых блокирует Киев.

Евросоюз ввел экономические санкции против России в 2014 году. Санкции вводились в несколько этапов. Первые ограничительные меры были введены из-за воссоединения России и Крыма. Наиболее болезненные из санкций были направлены против целых секторов российской экономики — их ввели из-за ситуации в Донбассе. В Москве неоднократно заявляли, что не имеют никакого отношения к этому конфликту, однако ЕС продолжает регулярно продлевать действие ограничительных мер.

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Теги:
евросоюз, экономика, санкции
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