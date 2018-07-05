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СБУ проводит обыск в офисе РИА Новости Украина

Итоги дня: передача Вышинского России и финансы из Евросоюза

© Sputnik / Владимир Трефилов
Политика
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Решение Киева по Вышинскому, прекращение финансовых вливаний в Молдову из ЕС - вот некоторые из главных тем четверга.

КИШИНЕВ, 5 июл — Sputnik. К счастью, далеко не во всех вопросах между государствами с напряженными взаимоотношениями работает принцип горы и Магомеда. Прямое тому подтверждение — согласие Киева передать российской стороне руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского >>>

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В четверг Киев выразил готовность обменять 13 граждан, в том числе и Кирилла Вышинского, на граждан Украины, содержащихся в России в статусе заключенных. Напомним, что Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая 2018 года возле его дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Согласно украинским законам, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.

Закончится ли на этом давление со стороны стран-сателлитов коллективного Запада на Россию, ее граждан и все русское, — неизвестно. 

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Европейский парламент (ЕП) одобрил в четверг резолюцию с призывом к Еврокомиссии (ЕК) заморозить выплаты в рамках макрофинансовой помощи Молдове в размере 100 миллионов долларов до разрешения ситуации с выборами мэра Кишинева. Соответствующий документ поддержан 343 депутатов >>>

Президент Молдовы Игорь Додон уже успел прокомментировать это решение. "Европейский Союз, останавливая или возобновляя финансирование, исходя из внутриполитической ситуации в Молдове, в очередной раз показывает свое отношение к нашей стране", — написал Додон на своей странице в Facebook.

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В контекст этих событий весьма органично укладываются планы президент России и США Владимира Путина и Дональда Трампа встретиться в Хельсинки.

"Президент (Трамп — ред.) решил, что сейчас настало время для прямого диалога между ним и президентом Путиным и это отвечает интересам США, интересам России и интересам стабильности и безопасности всего мира", — заявил в четверг представитель администрации США в ходе телефонного брифинга >>>

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Теги:
Европарламент, ЕС, Валентинс Роженцовс, Кирилл Вышинский, Дональд Трамп, Игорь Додон, Владимир Путин, Европа, США, Молдова, Россия, Украина
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