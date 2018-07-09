Отставка Лауры Ковеси - кто теперь будет бороться с коррупцией в Румынии

Эксперты называют три причины указа Йоханниса об отставке Лауры Ковеси с поста директора Управления по борьбе с коррупцией.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Лаура Кодруца Ковеси отозвана с поста директора Национального управления по борьбе с коррупцией Румынии (DNA) — указ об этом подписал президент страны Клаус Йоханнис, сообщила на брифинге пресс-секретарь главы государства Мэдэлина Доброволски.

В то же время Йоханнис через распространенное от его имени пресс-коммюнике отметил, что с коррупцией в стране необходимо бороться и дальше вне зависимости от характеристик отдельно взятого человека, а от уровня работников антикоррупционного ведомства.

Йоханнис и Дуда объявили о создании альянса против России >>>

Местные аналитики считают, что решение Йоханниса стало следствием внутриполитического давления и отсутствия законных механизмов что-либо противопоставить вердикту Конституционного суда.

Еще один предполагаемый мотив поступка румынского лидера — предстоящий саммит НАТО, где Йоханнис не должен появляться как президент, не уважающий конституцию своей страны.

Согласно уставу DNA, временно исполняющим обязанности директора должен стать один из двух заместителей — Мариус Якоб или Кэлин Нистор.

По данным румынских СМИ, Нистор сейчас в отпуске, поэтому, возможно, именно Якоб станет и.о. главы DNA.