"Второй пошел": глава МИД Великобритании подал в отставку

Отставка Бориса Джонсона стала второй за последние сутки в британском кабмине, до этого своего поста добровольно лишился министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

КИШИНЕВ, 9 июл — Sputnik. Разногласия по вопросу Brexita привели к тому, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информацию канцелярии британского правительства.

"Во второй половине дня премьер-министр (Тереза Мэй. — ред.) приняла отставку Бориса Джонсона с поста главы МИД. Премьер поблагодарила Бориса за работу. О том, кто станет новым министром, будет объявлено в ближайшее время", — говорится в заявлении канцелярии премьера.

Отставка Джонсона стала второй за последние сутки. Накануне пост министра по вопросам Brexit покинул Дэвид Дэвис.

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Обе отставки связаны с обострившимися в последние дни разногласиями в правительстве относительно подхода к Brexit. Джонсон и Дэвис были ключевыми министрами в кабинете Мэй, они являлись сторонниками "жесткого Brexit". В минувшую пятницу Мэй заявила о намерении смягчить условия выхода Британии из ЕС.