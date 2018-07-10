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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху, архивное фото

Премьер-министра Израиля несколько часов допрашивали в его резиденции

© AP Photo / Tsafrir Abayov, Pool
Политика
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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху проходит подозреваемым по двум уголовным делам, которые полиция передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить ему обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

КИШИНЕВ, 10 июл — Sputnik. Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху допрашивала полиция в его резиденции. Информацию подтвердили правоохранительные органы этой страны, сообщает РИА Новости.

"Мы настоящим подтверждаем, что премьер-министра несколько часов допрашивали в его резиденции в Иерусалиме в рамках расследования, которое ведется полицейским подразделением "Лахав-433" и управлением по ценным бумагам", — сказано в пресс-релизе полиции.

Ранее о допросе Нетаньяху сообщил Второй израильский телеканал. С Нетаньяху общались полицейские и представители управления по ценным бумагам, которые совместно расследуют "дело 4000" — о коррупционных связях приближенных главы правительства с руководством крупнейшей израильской телекоммуникационной компании "Безек".

Фигурантами дела выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, бывший генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец "Безека" Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус "государственных свидетелей" и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.

Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы "Безека" в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

Сам Нетаньяху не является фигурантом "дела 4000", но проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам ("дело 1000" и "дело 20002"), которые полиция передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Так называемое "дело 1000" касается подозрений в получении Нетаньяху дорогостоящих подарков от представителей деловых кругов, суммарную стоимость которых следствие оценило почти в 300 тысяч долларов. В "деле 2000" речь идет о попытках премьер-министра договориться с владельцем одного из крупнейших в стране издательских домов "Едиот Ахронот" о благосклонном освещении деятельности правительства в обмен на принятие закона, который бы ограничивал возможности основного конкурента — бесплатной ежедневной газеты "Исраэль ха-Йом".

Глава правительства настаивает на своей невиновности, выражает уверенность, что расследования против него завершатся ничем, и обещает еще многие годы руководить страной.

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