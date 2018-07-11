Шойгу считает невозможным прямое столкновение Украины с Россией

Министр обороны России отметил, что на протяжении многих веков россияне и украинцы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время ВОВ.

КИШИНЕВ, 11 июл – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Il Giornale заявил, что считает невозможным прямое столкновение Украины и России, сообщает РИА Новости.

"Считаю невозможным возникновение прямого столкновения между Украиной и Россией", — сказал Шойгу.

© Sputnik / Стрингер Журналист о том, как на Украине пытаются оправдать репрессии против СМИ

Глава Минобороны РФ напомнил, что у двух стран общие корни, а на протяжении многих веков россияне и украинцы вместе пережили тяжелейшие испытания и плечом к плечу отстояли свою свободу и независимость во время Второй мировой войны.

"Даже у меня все родственники по линии мамы проживали на Украине, меня крестили в небольшом храме шахтерского городка Стаханов Луганской области. Поэтому, убежден, что в нашей общей исторической памяти никогда не будет места взаимной конфронтации или вражде", — добавил министр.