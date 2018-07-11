Меркель ответила на обвинения Трампа о зависимости Германии от России

КИШИНЕВ, 11 июл — Sputnik. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, на полях саммита НАТО в Брюсселе, прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о газовой зависимости ФРГ от России. Об этом сообщило РИА Новости.

"Хотелось бы добавить, что я сама помню, как часть Германии контролировалась СССР. И я очень рада, что сегодня мы едины и можем говорить, что проводим самостоятельную политику и принимаем самостоятельные решения", — заявила Меркель.

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Она добавила, что ФРГ многим обязана НАТО и "объединение Германии и то, что Европа сегодня объединена", во многом связано с Североатлантическим альянсом.

"Но Германия тоже многое делает для НАТО. Мы ставим большую часть наших военных возможностей на службу НАТО", — заключила канцлер.

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Ранее американский лидер заявил, что Берлин контролируется Москвой благодаря поставкам российского газа. Он также отметил, что Германии "не должно быть разрешено" участвовать в строительстве газопровода "Северный поток — 2". Неприемлемо, что Вашингтон защищает Берлин, как союзник по НАТО, тратя на оборону непропорционально больше своего европейского партнера, добавил Трамп.