Ночной кошмар эстонского полковника: русские идут!

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Эстонский полковник Рихо Юхтеги, который руководит в этой стране силами специального назначения, поделился с представителем американского издания Politico Молли К. Маккью откровенными деталями своего сна про нападение России, сообщает Sputnik Эстония. Ранее Маккью была политическим советником молдавского премьер-министра Владимира Филата, осужденного за коррупцию.

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Само интервью было приурочено к грядущей 16 июля встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, последствий которой так опасаются в НАТО.

Страшный сон полковника Юхтеги

Рихо Юхтеги рассказал американке о том, как, оказавшись в далеком узбекском ауле после своей службы в Советской армии, он увидел сон, в котором русские напали на Эстонию. Во сне он с друзьями с оружием в руках встал на пути наступающих русских солдат.

"Многие из нас умерли. Я отчетливо ощущал кровь и оружие, схватил автомат Калашникова у мертвого русского солдата и стал стрелять", — ярко описывал свой юношеский сон полковник.

Во сне он с друзьями бегал по лесу от окружавших их русских солдат, пока те не перестреляли почти всех. Оставшийся в живых Юхтеги побежал к морю, где увидел качающийся на волнах белый корабль, который, как пояснил полковник американке, является символом надежды для эстонцев.

Услышав за собой лай собак в лесу и стрельбу русских солдат, Юхтеги решил добраться до корабля и шагнул в воду, сжимая опустевший автомат. Именно в этот момент его, по собственному признанию, настигло озарение.

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"Мой дом здесь. Я должен остаться, чтобы там ни происходило", — вспомнил полковник детали своего вещего сна.

По словам Юхтеги, вернувшись домой, он уже знал, что надо делать, и с головой ушел в "сопротивление", организовав на родине один из первых отрядов Кайтселийта — эстонской военизированной добровольческой организации, существовавшей до включения Эстонии в состав Советского Союза.

Как сумасшедшие грузины помешали русским Тбилиси захватить

Юхтеги рассказал Молли К. Маккью, не понаслышке знакомой с грузинскими реалиями, о том, почему в августе 2008 года российские войска не вошли в находившуюся в 50 километрах от их передовых частей столицу Грузии. По его мнению, ничто не мешало им войти в город, лежащий у их ног, но они испугались возможных последствий.

"Спустя много лет я знаю ответ: грузины сумасшедшие", — опередила американка эстонского полковника. "Да. Точно. Грузины — сумасшедшие, и они могут бороться", — согласился с ней Юхтеги.

Он рассказал, что мысль о предстоящей "ассиметричной" борьбе в Тбилиси не прельщала русских, поэтому они не стали входить в город и покинули Грузию. Такое же "ассиметричное" сопротивление полковник планирует развернуть в Эстонии, если на ее территорию войдут российские войска.

Увидеть Таллинн — и умереть

Юхтеги заявил американской журналистке, что хотя русские, возможно, и смогут добраться за два дня до Таллинна, находящегося примерно в двухстах километрах от России, всю Эстонию они за эти два дня захватить не смогут. По замыслу полковника, эстонское сопротивление перережет коммуникации российских войск и перекроет пути их снабжения.

"Они умрут в Таллинне. И они это знают. Огонь по ним будет вестись из каждого угла, на каждом шагу", — предсказал Юхтеги.

По его словам, концепцию тотального сопротивления населения Эстонии российским войскам создал генерал Александер Эйнселн, бывший американский военный, ставший командующим Силами обороны Эстонии. Все поколения эстонских офицеров, рассказал Юхтеги, воспитаны на этой концепции и верят в нее.

На НАТО надейся, а сам не плошай

Полковник считает, что для НАТО Эстония является своего рода разменной монетой, которой можно пожертвовать ради компромисса с "параноидальным Кремлем". Такой подход ему лично кажется неправильным, и он уверен в том, что сопротивление России в Эстонии должно вестись вне зависимости от позиции НАТО.

"Я не знаю, что будет, если русские действительно начнут сражаться. Знаю только, что сражаться будет и каждый эстонец", — сказал Юхтеги.

Возможность для такого сопротивления, полагает он, заложена в эстонской государственной военизированной организации Кайтселийт (Союз обороны). Его члены записаны в территориальные подразделения по месту своего проживания и обладают прекрасным знанием местности, позволяющим наладить успешную партизанскую борьбу с противником.

Полковник не забыл и про возглавляемые им силы специальных операций, которые он сравнил с американскими "зелеными беретами". По мнению Юхтеги, знания и умения его подчиненных станут неприятным сюрпризом для вторгшегося врага.

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Впрочем, несмотря на наличие в Эстонии военизированного ополчения и собственного спецназа, основой тотального сопротивления, считает полковник, должны стать действия гражданского населения. Гражданские не должны впадать в панику, говорит он, а обязаны четко делать три вещи: готовиться, выживать и сопротивляться.

Не извольте беспокоиться: России не нужен захват Эстонии

Полковник Юхтеги напрасно переживает из-за своих снов, Россия не собиралась и не собирается нападать на Эстонию. По мнению бывшего высокопоставленного офицера ГРУ СССР Виллема Роода, для этого нет никаких предпосылок и теоретических выгод.

Роода считает, что Россия не получает военно-стратегического преимущества за счет овладения территорией Эстонии, так как приобретение его за счет сокращения расстояния будет несомненно и незамедлительно компенсировано противником за счет блокады, выделения дополнительных средств нападения, увеличения их мощности и дальности поражения или же путем усиления огневой поддержки.

Для того чтобы у России возникла реальная стратегическая необходимость в нападении на страны Балтии, уверен Роода, необходимо то, чего на самом деле все стороны всячески пытаются избежать, — необходим прямой военный конфликт между Россией и НАТО. На этот случай следует твердо помнить, что военные доктрины США и России прямо и недвусмысленно говорят о применении в случае необходимости ядерного оружия. При самом мрачном варианте развития гипотетического сценария, полагает бывший офицер ГРУ, на восточном побережье Балтики не останется никого, кого еще волновало бы происходящее вокруг, включая появление чужих солдат.

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В Кремле также неоднократно заявляли, что не заинтересованы в нагнетании конфронтации с НАТО — ни в Балтийском регионе, ни где бы то ни было еще, и подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо страну альянса. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ.