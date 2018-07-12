Макрон встретится с Путиным в Москве, куда приедет на финал ЧМ-2018

Французский и российский лидеры проведут встречу в воскресенье в столице РФ.

КИШИНЕВ, 12 июл — Sputnik. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе своей пресс-конференции подтвердил, что 15 июля встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Трансляция выступления велась в Périscope, сообщает Sputnik International.

© Sputnik / Ирина Калашникова Как связаны Макрон, Трамп и сосиска

"Я увижусь с президентом Путиным в Москве. Я имел возможность с ним поговорить два дня назад и видел его несколько недель назад в Санкт-Петербурге", — заявил Макрон.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что планируются контакты Путина с Макроном, который собирается приехать в Россию на финал чемпионата мира по футболу.

Макрон присутствовал на полуфинальном поединке мундиаля в Санкт-Петербурге, когда играли сборные Франции и Бельгии. С минимальным счетом победу одержали французы — 1:0.