Президент США не порвет с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет и дальше поддерживать связи с Россией. Он не намерен их разрывать из-за инцидентов с отравляющими веществами в Великобритании, сообщает РИА Новости.
"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо", — заявил Трамп изданию в ответ на вопрос, может ли он пересмотреть участие в намеченной на 16 июля встрече с российским коллегой в Хельсинки.
Инциденты в Солсбери и Эймсбери
Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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В воскресенье вечером пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.
Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.
Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств своим обвинениям.
Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону оказать всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.
В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества, не соответствует действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.
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Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.
В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она говорила о намерении вернуться в Россию.
Саммит в Хельсинки
Переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля. В Кремле анонсировали, что Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные темы международной повестки дня.
Предстоящие переговоры станут первой полноформатной встречей глав двух государств без привязки к международным саммитам.
Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.
В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.