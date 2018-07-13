Президент США не порвет с Россией из-за инцидентов в Солсбери и Эймсбери

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что будет и дальше поддерживать связи с Россией. Он не намерен их разрывать из-за инцидентов с отравляющими веществами в Великобритании, сообщает РИА Новости. © AP Photo / Evan Vucci Трамп встретится с Путиным в интересах всего мира - источник

"Я думаю, что ладить с Китаем и ладить с Россией — это хорошо", — заявил Трамп изданию в ответ на вопрос, может ли он пересмотреть участие в намеченной на 16 июля встрече с российским коллегой в Хельсинки.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

Утром 4 июля британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества", их госпитализировали в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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В воскресенье вечером пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджесс скончалась в окружной больнице Солсбери. Во вторник пришел в сознание второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлию.

Лондон утверждает, что к инциденту со Скрипалями причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. При этом Великобритания не приводит никаких доказательств своим обвинениям.

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Кроме того, как заявил Владимир Путин, Москва не раз предлагала Лондону оказать всю необходимую помощь в расследовании и просила допустить ее к материалам дела, однако никаких ответов до сих пор нет. Великобритания также отказала России в доступе к Скрипалю и его дочери.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила главу британского правительства Терезу Мэй во лжи по делу об отравлении в Солсбери. Так, по ее словам, заявления Британии о том, что в исследовательском центре Портон-Даун установили страну изготовления отравляющего вещества, не соответствует действительности — сам руководитель лаборатории опроверг эту информацию.

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Еще одним примером лжи Захарова назвала утверждения, что у Москвы был мотив отравлять Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она говорила о намерении вернуться в Россию.

Саммит в Хельсинки

Переговоры президентов России и США запланированы на 16 июля. В Кремле анонсировали, что Путин и Трамп обсудят перспективы двусторонних отношений, а также актуальные темы международной повестки дня.

Предстоящие переговоры станут первой полноформатной встречей глав двух государств без привязки к международным саммитам.

© REUTERS / Henry Nicholls Как связаны отравление Скрипаля, Солсбери и склад химоружия в Европе

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.