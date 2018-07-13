Трамп в Хельсинки может шокировать своих союзников

В Восточной Европе надеются на новую разрядку после саммита в Хельсинки.

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет миру новую разрядку.

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Путин и Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

"Я бы хотел ожидать какого-то снижения напряженности, то есть новой разрядки, как было во времена Горбачева, Рейгана и так далее", — заявил Миллер в интервью РИА Новости.

Он отметил, что люди хотят "жить в нормальных условиях, где державы сотрудничают друг с другом, где никто не угрожает никому танками, войной".

При этом Миллер считает, что позиция российского президента на переговорах достаточно предсказуема, а позиция американского лидера, наоборот, остается загадкой.

"Можно заранее предвидеть, с какой повесткой приедет Путин, но в то же время никто не знает, что сделает президент Соединенных Штатов. Потому, что он ведет себя нетрадиционно, часто — экстравагантно, и нужно подождать, чтобы увидеть, с каким планом, с какой повесткой появится президент США", — пояснил экс-премьер Польши.

Миллер подчеркнул, что "эта встреча Путина с Трампом точно вызовет огромную заинтересованность" во всем мире. В то же время он выразил надежду, что положительный итог российско-американских переговоров скажется и на переживающих кризис российско-польских отношениях.

Политики в Европе гадают, какую неожиданность преподнесет Трамп

Схожие ожидания испытывают и в Чехии. Трамп во время своей встречи с Путиным в Хельсинки может сделать какой-то неожиданный шаг, повергнув в шок как свою администрацию, так и европейских союзников, заявил депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек.

По его мнению, американский лидер, даже углубляясь в проблемы внешней политики, умеет найти в этом и некий внутриполитический аспект, чтобы лишний раз поддеть и приструнить своих критиков в США.

© AP Photo / Evan Vucci Трамп встретится с Путиным в интересах всего мира - источник

Одной из главных тем переговоров в Хельсинки 16 июля станет ситуация в Сирии, считает Когличек. Война в этой многострадальной стране, судя по всему, уже подходит к концу, и Трамп ищет подходящий способ, как американским войскам поскорее, но в то же время не бесславно покинуть Сирию, в которой они находятся, по существу, как незваные гости, сказал чешский политик.

На взгляд Когличека, на саммите будут затронуты и последние события в других ближневосточных странах, прежде всего в Ираке, а также в Йемене и Ливии. Конечно, в Хельсинки не избежать вопроса о ситуации на Украине, полагает евродепутат.

"У меня такое ощущение, что лидеры России и США, рассмотрев в общем, без деталей, ситуацию на Украине, в конце концов, придут к тому, что необходимо возобновить внимание международной общественности к минским соглашениям и их реализации", — заключил евродепутат.