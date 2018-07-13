Встреча Путин-Трамп будет главным событием лета в международной дипломатии

КИШИНЕВ, 13 июл — Sputnik. Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в понедельник в Хельсинки станут главным событием этого лета в международной дипломатии.Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

"Как мне представляется, эта встреча будет главным событием лета в том, что касается международной дипломатии. Я думаю, что такое мнение многие разделяют. Очень важно, что это будет первая полномасштабная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Раньше, как вы знаете, президенты встречались на саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле в 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Несколько раз разговаривали по телефону", — добавил Ушаков.

Он также подчеркнул, что Россия со своей стороны готова продолжить контакты с американскими партнерами на международных площадках.

"Очень важно, если американцы к этому готовы, начать разбирать завалы, которые препятствуют выстраиванию нормального сотрудничества. Если встреча будет этому способствовать и будут какие-то позитивные сигналы в этом плане, то это уже будет важнейшим результатом этого саммита, а мы со своей стороны готовы контакты продолжить, в частности, для этого есть хорошие возможности, есть международные площадки", — заявил Ушаков.

Советник президента РФ обратил внимание, что Россия и США могут вместе противодействовать кризисам и угрозам, с которыми сталкиваются. В частности, речь идет о нарастании сложностей в мировой экономике, глобальном кризисе, распространении терроризма и радикального исламизма.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Трампизм для Восточной Европы

Президенты России и США планируют встретиться 16 июля в Хельсинки. В Кремле сообщили, что Владимир Путин и Дональд Трамп намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Делегации на саммите будут представлены главам внешнеполитических ведомств и экспертами, сообщил Ушаков.

"Там будет госсекретарь (США Майкл Помпео) и будут ближайшие сотрудники (президента США Дональда) Трампа по Белому дому. Так оговорено, что кроме госсекретаря (США) и министра иностранных дел (РФ Сергея Лаврова) участие других министров на данный момент пока не предусматривается. От нас в делегации будет Лавров, я тоже буду и целый ряд экспертов, которые будут на подхвате, исходя из того, если нужно будет прорабатывать какой-то документ или совместное заявление", — рассказал Ушаков.