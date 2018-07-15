Глава МИД Испании: Россия вернулась на международную арену

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в интервью изданию Pais отметил, что Путин имеет огромную популярность, потому что вернул величие России.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил в интервью изданию Pais, что Россия вернулась на международную арену и хочет стать великой державой, какой была прежде, передает ria.ru

"Нравится нам или нет, Россия вернулась. (Президент России Владимир) Путин имеет огромную популярность, потому что представляет собой возвращение на международную арену (ранее — ред.) приниженной страны, в прошлом великой державы, которая хочет быть такой снова. И да, у нее есть ядерное оружие", — заявил министр в интервью.

Боррель отметил, что "у Москвы есть возможность влиять на конфликты в нашем окружении".

"У Европы есть общая позиция по отношению к России, Испания не будет более жесткой. Но это не значит, что мы должны забыть о проблемах, которые она навлекает на наших союзников и партнеров", — отметил министр.

Глава испанского МИД также указал, что, по его мнению, "Шенген начинает исчезать". "Миграционная проблема — самый сильный растворитель Евросоюза. Он может спровоцировать более серьезный кризис, чем кризис евро", — добавил Боррель.