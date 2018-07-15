Трамп пояснил, почему считает Евросоюз противником США

Реакция Евросоюза не заставила себя долго ждать, глава Евросовета Дональд Туск поправил лидера США.

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в эфире передачи "Лицом к нации" заявил, что ЕС входит в число противников Вашингтона.

"Я думаю, Евросоюз — наш противник, учитывая то, как они ведут себя в отношении торговли", — сказал американский президент.

По словам Трампа, противниками США также являются Россия — "в определенных аспектах", а также Китай — "с точки зрения экономики".

"Это не значит, что они плохи, ничего подобного. Это значит, что они конкурентоспособны", — подчеркнул американский лидер.

​Реакция Брюсселя не заставила себя долго ждать. Председатель Евросовета Дональд Туск в ответ на критические высказывания президента США Дональда Трампа заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты являются лучшими друзьями, а не соперниками.

"Америка и ЕС — лучшие друзья. Кто бы ни говорил, что мы соперники, — это распространение фейковых новостей", — написал Туск в Twitter, передает РИА Новости.

© Sputnik / Dubinsky Dmitry Гаспарян: страны НАТО не смогут тратить больше на оборону, как хочет Трамп

США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня.

В ответ на это Еврокомиссия (ЕК) открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт на сумму около 2,8 миллиарда евро ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО.

ЕК также заявила о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.