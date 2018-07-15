Трамп пояснил, почему считает Евросоюз противником США

КИШИНЕВ, 15 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп в эфире передачи "Лицом к нации" заявил, что ЕС входит в число противников Вашингтона.
"Я думаю, Евросоюз — наш противник, учитывая то, как они ведут себя в отношении торговли", — сказал американский президент.
По словам Трампа, противниками США также являются Россия — "в определенных аспектах", а также Китай — "с точки зрения экономики".
"Это не значит, что они плохи, ничего подобного. Это значит, что они конкурентоспособны", — подчеркнул американский лидер.
WATCH: President @realDonaldTrump tells @jeffglor that the "@DNC should be ashamed of themselves for allowing themselves to be hacked" https://t.co/ZfuxqseaCp pic.twitter.com/J3pvcKHz7X— Face The Nation (@FaceTheNation) 15 июля 2018 г.
Реакция Брюсселя не заставила себя долго ждать. Председатель Евросовета Дональд Туск в ответ на критические высказывания президента США Дональда Трампа заявил, что Евросоюз и Соединенные Штаты являются лучшими друзьями, а не соперниками.
"Америка и ЕС — лучшие друзья. Кто бы ни говорил, что мы соперники, — это распространение фейковых новостей", — написал Туск в Twitter, передает РИА Новости.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня.
В ответ на это Еврокомиссия (ЕК) открыла 1 июня спор в ВТО, затем с 22 июня были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт на сумму около 2,8 миллиарда евро ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО.
ЕК также заявила о возможности ввести защитные меры на рынке стали Евросоюза, если обнаружится дополнительный приток импорта в страны ЕС из-за "закрытия" рынка США.