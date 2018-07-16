Фотофакт: как Молдова попала в финал чемпионата мира по футболу

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил сборную Франции с победой на чемпионате мира по футболу.

"Поздравляю сборную Франции с блестящей победой в финале Чемпионата мира по футболу! Команда Франции, которой сейчас руководит Дидье Дешам, во второй раз с 1998 года стала сильнейшей командой планеты! — написал Додон на своей странице в Facebook. — Спасибо и сборной Хорватии за характер и мужество — это был фантастический матч!"

Финал мундиаля президент Молдовы смотрел вместе с президентами Франции и Хорватии.

"Пожелал успеха обеим командам! Молдова в финале чемпионата мира по футболу! Пока только флаг, но… через тернии к звёздам (Per aspera ad astra), — написал Игорь Додон в Facebook, опубликовав снимки, где глава молдавского государства фотографируется с президентами Франции Эммануэлем Макроном и Хорватии — Колиндой Грабар-Китарович.