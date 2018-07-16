Переговоры в Хельсинки: чего ждать от встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут свои первые полноформатные переговоры без привязки к международным конференциям.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп пройдутся по широкому спектру двусторонних отношений, обсудят главные мировые проблемы, отмечает РИА Новости. © AP Photo / Susan Walsh Трамп поздравил Путина с проведением "одного из лучших ЧМ в истории"

В то же время каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался.

ОПЫТНЫЙ ДИПЛОМАТ ХЕЛЬСИНКИ

До этого Владимир Путин и Дональд Трамп только встречались на международных конференциях: саммите "группы двадцати" в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года. Местом первых полноформатных двусторонних переговоров выбрана столица нейтральной Финляндии — Хельсинки.

В качестве нейтральной площадки Хельсинки уже имеет большой опыт: в 1969 году здесь начинались американо-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, а в 1975 году проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, собравшее большое число мировых лидеров. Наконец, в 1990 году здесь встречались Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший.

Столица Финляндии тщательно подготовилась к саммиту. Для 1500 аккредитованных журналистов из 61 страны организован просторный медиацентр с двумя саунами. Здесь обещают кормить форелью и другими местными деликатесами.

В медиацентре будет прямая трансляция из президентского дворца, где встретятся Путин и Трамп.

© AFP 2018 / EMMANUEL DUNAND Трамп пояснил, почему считает Евросоюз противником США

Принимаются повышенные меры безопасности: Финляндия уже ввела паспортный контроль на своей границе с остальными европейскими странами, хотя входит и в Евросоюз, и в Шенген. В Хельсинки будет перекрыт доступ на площадь, где находится дворец президента, приходящие сюда паромы будут причаливать в других районах. Горожан предупредили, чтобы без нужды не подходили к окнам и не снимали кортежи Путина и Трампа на смартфоны.

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ

Путин, судя по всему, прилетит в Хельсинки на вертолете на один день и ночевать в Финляндии не будет. Однако помимо Трампа он успеет встретиться и со своим финским коллегой.

Трамп, который совершает европейское турне, остановился в правительственной резиденции на территории отеля Hilton Helsinki Kalastajatorppa на окраине города.

Как ожидается, общение президентов продлится примерно три часа, включая пресс-конференцию, следует из расписания дня встречи, опубликованного в мобильном приложении саммита HELSINKI2018.

"Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и (президента Финляндии) Саули Ниинистё начнется в 16.30", — говорится в расписании.

Также из мобильного приложения следует, что встреча Трампа с Ниинистё пройдет в промежутке с 7.00 до 10.00.

ДОРОГА ЛОЖКА ДЕГТЯ К ОБЕДУ

Несколько подпортил приподнятую атмосферу подготовки саммита очередной "шпионский" скандал, на днях произошедший в США. На пресс-конференции в пятницу заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн заявил, что американский минюст выдвинул новые обвинения против 12 россиян, якобы работавших на российскую разведку, в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования по вменяемому РФ "вмешательству" в выборы в США.

По словам Розенстайна, расследование установило причастность обвиняемых к хакерским атакам, при этом выводов о том, повлияли ли их действия на исход президентских выборов, в документах минюста нет.

В США сразу раздались голоса, что Трампу нужно срочно отменить встречу с Путиным. Можно предположить, что американские оппоненты Трампа будут критиковать его за то, что он на отмену саммита не пошел.

"Весь скандал, что обнародование обвинений в адрес российских граждан приурочено к саммиту (Путина и Трампа), здесь никаких сомнений не возникает", — заявил российский политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

Сам Трамп заявил, что предполагаемая деятельность 12 россиян в рамках расследования вменяемого РФ "вмешательства" в выборы в США проходила во время президентства Барака Обамы. "Почему они ничего не сделали с этим, особенно учитывая, что, как сообщалось, ФБР проинформировало об этом президента Обаму в сентябре перед выборами?" – написал он в Twitter

ОЖИДАНИЯ ТРАМПА

Трамп признался, что не собирался говорить с Путиным во время встречи в Хельсинки об экстрадиции 12 россиян, якобы причастных к хакерским атакам во время выборов в 2016 году в США, но теперь, возможно, сделает это.

Трамп отметил, что "не думал" говорить об экстрадиции, так как у США и России нет подобной практики. "Ну, я могу. Я не думал об этом. Но я, разумеется, спрошу об этом", — ответил он на соответствующий вопрос.

Президент США повторил, что у него нет "высоких ожиданий" от предстоящей встречи, но на вопрос о ее целях ответил, что она "многообещающая" и что нет "ничего плохого" в дискуссии двух мировых лидеров.

"Я считаю, что встречи — это хорошо. Я верю во встречи… Ничего плохого из этого выйти не может, и, может быть, получится даже что-то хорошее", — добавил он.

© Sputnik / Юрий Абрамочкин Журналисты из 60 стран аккредитовались на саммит Путин-Трамп в Хельсинки

Трамп также написал в Twitter, что с нетерпением ждет встречи с Путиным. Кроме того, он заявил, что в любом случае встретит в США критику, что бы ни сделал на саммите.

ОЖИДАНИЯ МОСКВЫ

Москва, в свою очередь, хотела бы обсудить на саммите очень широкий круг вопросов, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Это и внутриукраинский кризис, и Сирия, в том числе "в контексте присутствия Ирана на территории Сирии", корейское урегулирование, односторонний выход США из плана по урегулированию иранской ядерной проблемы.

"Мы готовы рассмотреть буквально все ключевые вопросы двусторонней и международной повестки дня. Центральной темой разговора, разумеется, будут текущее состояние и перспективы развитие российско-американских отношений. Всем очевидно, что в последнее время взаимодействие между нашими странами находится в кризисном состоянии", — сказал Ушаков.

© Sputnik / Наталья Селиверстова В США хотят наладить диалог с Россией

Он добавил, что Путин едет в Хельсинки с конкретными предложениями по выправлению ситуации в экономических отношениях двух стран.

"Сам факт первой полномасштабной встречи президентов очень важен, он очень важен для выстраивания в дальнейшем соответствующей химии взаимоотношений между двумя президентами. Поэтому и американцы, и мы очень большое внимание уделяем именно двусторонним контактам, в ходе которых президенты могут в свободном режиме затронуть любые темы, которые они захотят обсудить", — заявил Ушаков.

По его словам, объективных причин у сложившейся напряженности нет. "Холодная война" давно завершилась, эпоха острого идеологического противостояния Советского Союза и Америки тоже ушла далеко в прошлое. Вообще обстановка в мире кардинально изменилась", — подчеркнул он.

Что касается конкретного текста совместного заявления Путина и Трампа в Хельсинки, то он не прорабатывается, вопрос о нем решат лидеры стран, добавил помощник президента.

© Sputnik / Sergey Guneev Общение Путина и Трампа в Хельсинки продлится несколько часов

"Пока что решено конкретно не договариваться о тексте совместного заявления и предоставить возможность президентам самим решить, будет ли какой-то совместный документ или они ограничатся подведением итогов на совместной пресс-конференции", — сказал Ушаков, отметив, что последний вариант будет "более реалистичным".

ЛАВРОВ РАССЧИТЫВАЕТ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью ведущему RT Ларри Кингу, что рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.

"Идеальный исход саммита — это если нам удастся договориться задействовать все каналы по вопросам, по которым у нас есть разногласия, понять, сможем ли мы найти общие точки соприкосновения по этим вопросам, а также определить проблемы, над решением которых мы можем с пользой сотрудничать ради интересов обеих стран и международного сообщества, ради стратегической стабильности", — сказал Лавров.

По словам главы российского МИД, большинство налаженных за долгие годы каналов связи между Москвой и Вашингтоном по таким важным вопросам, как терроризм, энергетика, незаконный оборот наркотиков, кибербезопасность и региональные конфликты, были заморожены.

Министр напомнил, что сейчас у РФ и США лишь эпизодически происходят встречи по дипломатическим и военным каналам, главным образом, по Сирии.

© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU Путин и Трамп обсудят базу ПРО в Румынии

"У нас также есть канал по Украине: помощник президента Путина и спецпредставитель США встречались несколько раз, но без видимого прогресса, потому что на каждой встрече наши американские коллеги отклоняются от минских соглашений, которые являются выражением консолидированного мнения по украинскому кризису. Однако мы продолжаем попытки, и я надеюсь, что мы обязательно обсудим этот вопрос в Хельсинки", — отметил Лавров.

ЭКСПЕРТЫ: НЕНОРМАЛЬНО, КОГДА ЛИДЕРЫ НЕ ОБЩАЮТСЯ

Российские эксперты не ждут многого от предстоящего саммита — для них, скорее, важно, что прямой диалог двух президентов вообще начался.

"Ситуация, когда лидеры двух ядерных сверхдержав друг с другом не общаются и у них вообще нет общей повестки дня — общая повестка дня, она же не означает согласие, она означает просто круг вопросов, которые они обсуждают, — это ненормальная ситуация, и Путин об этом неоднократно говорил. Поэтому если они хотя бы установят эту регулярность, это уже хорошо", — считает главред журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.

"Обсуждаться будет многое, но приниматься какие-то решения будут в очень маленьком объеме. У нас нет понимания решения этих проблем, нет согласия, повода для компромисса. Так что это будет саммит обсуждения проблем, а не саммит принятия решений. Решения там найдены не будут", — заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

По мнению эксперта, было бы странно ожидать, что президенты во время саммита смогут решить вопросы, связанные с дипломатической собственностью, Украиной, с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), по которому у обеих сторон есть взаимные претензии, и с продлением договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), срок действия которого истекает в 2021 году.

© Sputnik / Sergei Guneev Встреча Путин-Трамп будет главным событием лета в международной дипломатии

"Самый главный будет успех — появится некий диалог. Когда саммит закончится, с Вашингтоном появится коммуникация — та, которой мы не смогли достигнуть на предыдущих встречах российско-американских. Вот этого нам хотелось бы. Это реалистичные ожидания", — отметил собеседник.

Эксперт также прокомментировал заявленные темы для обсуждения президентами.

Так, одна из них — вменяемое России "вмешательство" в американские выборы — вновь заявила о себе за несколько дней до саммита. Эксперт считает, что сделано это было неслучайно — для того, чтобы заставить российскую сторону отвечать.

"Это они торопятся. Все делается к саммиту — обвинить, предъявить: "вы себя так ведете". Нужна какая-то тема для разговора", — отметил Суздальцев.

По его словам, американскую сторону больше всего раздражает то, что Россия воспринимает обвинения как пустую риторику. В США, отметил он, воспринимают контакт с Москвой как возможность для России "изменить свое поведение", в то время как в РФ власти разделяют точку зрения, что необходимо "стоять до последнего, объяснять, доказывать".

© Sputnik / Михаил Климентьев Мнение: встреча Путина и Трампа поможет отношениям России и США

Эксперт также считает, что по теме Украины стороны лишь обменяются мнениями, однако предстоит серьезное обсуждение другого вопроса – Сирии. Он указал, что сейчас фактически "нет сирийского вопроса", поскольку 90% территории страны находится под контролем правительства.

"Есть вопрос другой, который выступает сейчас наиболее явно из тени — вопрос Ирана", — заявил Суздальцев.

Он отметил, что на территории Сирии находятся иранские военнослужащие совершенно разного статуса. В связи с этим возникает проблема взаимоотношений Ирана с Израилем — союзником США — и вопрос о возможности боестолкновения Ирана с Израилем на территории Сирии.

"Здесь могут быть дискуссии, но поле для маневра небольшое. Естественно, решать что-то по поводу Ирана вместо Ирана мы никогда не будем", — отметил эксперт.

Он также поделился точкой зрения по поводу позиции Вашингтона по "Северному потоку-2", против строительства которого выступили США, отмечая, что работающие с проектом компании находятся под угрозой санкций.

"Уже понятно, что США не смогут остановить строительство этого обходного газопровода. Поздно", — считает эксперт.

По его словам, если против компаний, участвующих в строительстве, будут введены санкции со стороны США, это будет уже не проблема Россия — Запад и США, а проблема ЕС — США.