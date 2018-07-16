Трамп рассказал, почему у США испортились отношения с Россией

Дональд Трамп заявил, что отношения США и России никогда не были хуже из-за "многолетней глупости" с американской стороны.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Перед встречей президентов США и России, которая в понедельник пройдет в Хельсинки, американский лидер Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, что двусторонние отношения были испорчены "из-за глупости США. Об этом сообщило РИА Новости.

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм", — написал Трамп.

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В понедельник в столице Финляндии пройдет встреча президентов США и России. В Кремле ранее сообщали, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT рассказал, что Москва рассчитывает на улучшение диалога с Вашингтоном.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что "с нетерпением" ждет встречи со своим российским коллегой. При этом он не сомневается, что оппоненты его раскритикуют.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

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Общение двух лидеров

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.

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В ноябре Путин и Трамп пообщались "на ногах" на саммите АТЭС в Дананге. Во время встречи они одобрили совместное заявление по Сирии. После этого главы государств несколько раз беседовали по телефону.Мероприятие в Хельсинки станет первой полноформатной встречей лидеров двух стран без привязки к саммитам.