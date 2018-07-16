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Владимир Путин

Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом: встреча пройдет тет-а-тет

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Тема:
Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки (25)
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Встреча президентов России и США начнется примерно через 40 минут.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Сразу из аэропорта Путин отправится в президентский дворец, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп, архивное фото.
© AFP 2018 / Jeff Kowalsky
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У лидеров двух держав запланировано совместное фотографирование с президентом Финляндии, а затем, спустя 10 минут, должна начаться встреча, которую все так долго ждут. На беседу тет-а-тет стороны отвели полтора часа. Далее по графику должны состояться переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, по продолжительности займут один час 45 минут. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что президентов никто ограничивать во времени не будет, и они сами решат, будет ли принято по итогам встречи совместное заявление, пока же в планах этого нет.

Переговоры в Хельсинки: чего ждать от встречи Путина и Трампа>>>

Каких-то конкретных решений ни политики, ни эксперты от саммита не ждут — отмечается, что хорошо уже то, что диалог начался.

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что США и Россия на саммите смогут договориться о возобновлении замороженных каналов связи по ключевым вопросам.

Завершатся российско-американские переговоры совместной пресс-конференцией лидеров.

Президент России закончит свой визит в Хельсинки встречей с главой Финляндии, на территории которой пройдет саммит.

Тема:
Переговоры Путина и Трампа в Хельсинки (25)

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Теги:
Дональд Трамп, Владимир Путин, Хельсинки, Политика
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