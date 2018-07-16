Путин ездит по Хельсинки на лимузине "Кортеж"

Президент России Владимир Путин передвигается по Хельсинки на лимузине российского производства проекта "Кортеж", который забрал российского лидера из аэропорта.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет в Хельсинки переговоры с президентом США Дональдом Трампом, и эта встреча станет первым зарубежным мероприятием, на котором используется автомобиль "Кортеж", сообщает РИА Новости. © Sputnik / Валерий Мельников Путин прибыл в Хельсинки на переговоры с Трампом: встреча пройдет тет-а-тет

Впервые Путин проехал на нем в день своей инаугурации, а затем использовал для передвижения по Москве. Первый зарубежный визит после инаугурации Путин совершил в Вену, где провел переговоры с первыми лицами Австрии. Тогда он использовал лимузин Mercedes. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, что необходимого количества лимузинов проекта "Кортеж" для задействования их во время зарубежных визитов пока нет. В Федеральной службе охраны тогда пояснили, что автопарк будет расширяться.

Песков также рассказал, что география использования лимузинов проекта "Кортеж" главой государства станет шире, как только их производство станет более массовым.

Проект "Кортеж" — семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства.

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В открытой продаже они появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг России.