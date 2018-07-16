Трамп прибыл в президентский дворец в Хельсинки для переговоров с Путиным

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Кортеж президента США Дональда Трампа прибыл в президентский дворец в Хельсинки, там его ждали несколько сотен жителей Хельсинки и активистов, собравшихся на бульваре Эспланада в центре столицы Финляндии, сообщает РИА Новости.
Этот бульвар выходит на Торговую площадь, где расположен президентский дворец.
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В настоящий момент доступ на площадь перекрыт полицией. Люди стоят вдоль полицейских заграждений, многие из них держат флаги и транспаранты с лозунгами, в частности, большие растяжки "Make human rights great again" и "Make America trade again".
В понедельник в Хельсинки состоится первая полноформатная встреча президентов России и США.