Путин на встрече с Трампом: пришло время для обстоятельного разговора

На встрече президентов США и России Дональд Трамп, поздравив Владимира Путина с успешным проведением ЧМ по футболу, заявил, что у обеих стран есть все шансы наладить двусторонние отношения.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент России Владимир Путин в начале встречи с лидером США Дональдом Трампом заявил, что настало время поговорить обстоятельно по двусторонним отношениям.

"У нас продолжаются постоянные контакты. Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий. Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — заявил Путин на встрече с Трампом.

В свою очередь Дональд Трамп, поздравив Владимира Путина с успешным проведением ЧМ по футболу, заявил, что у обеих стран есть все шансы наладить двусторонние отношения.

© REUTERS / Kevin Lamarque Дональд Трамп и Владимир Путин.

"Весь мир заинтересован в хороших отношениях России и США", — отметил Трамп.

© AFP 2018 / Jonathan NACKSTRAND Путин ездит по Хельсинки на лимузине "Кортеж"

В понедельник в столице Финляндии проходит встреча президентов США и России. В Кремле ранее сообщали, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Москва рассчитывает на улучшение диалога с Вашингтоном.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что "с нетерпением" ждет встречи со своим российским коллегой. При этом он не сомневается, что оппоненты его раскритикуют.