Трамп: мир хочет увидеть, как две великих ядерных державы поладят

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Хельсинки выразил надежду, что отношения Москвы и Вашингтона станут "чрезвычайно хорошими".

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить с лидером России Владимиром Путиным вопросы по ядерной безопасности.

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Глава Белого дома высказал уверенность, что ему с президентом РФ удастся прийти к соглашению по этой проблеме.

"США и Россия обладают 90% всего ядерного потенциала. Это не очень хорошо. Надо что-то с этим делать", — сказал Трамп на пресс-конференции в Хельсинки, где скоро пройдут переговоры лидеров двух стран.

Он также добавил, что сейчас отношения России и США переживают не лучший период, но есть возможность сделать их "чрезвычайно хорошими".

"Я говорил о возможности наладить отношения с Россией еще во время своей предвыборной кампании. Я думаю, что мир хочет увидеть, как мы поладим — две великих ядерных державы, — заявил Трамп.

У России и США имеются разногласия по Ирану.

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Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Глава Белого дома сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проводят 16 июля переговоры в Хельсинки (Финляндия). Многие западные лидеры встревожены по поводу этой встречи. Но переговоры лидеров двух крупных держав могут стать важным событием для всего мира — предполагается, что Путин и Трамп обсудят все актуальные вопросы взаимодействия и ситуацию на планете.