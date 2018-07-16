Путин назвал переговоры с Трампом успешными и полезными

Российский лидер рассчитывает на оздоровление отношений с США после встречи с американским президентом.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Президент России Владимир Путин назвал успешными и полезными переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, которые прошли 16 июля в Хельсинки.

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки: как это было 9

"Мы рассмотрели текущие состояние и перспективы российско-американских отношений, ключевые вопросы международной повестки дня. Всем очевидно, что двусторонние отношения переживают сложный период. Однако эти трудности, сложившаяся напряженная атмосфера, не имеют объективных причин", — сказал Путин на совместной пресс-конференции.

Президент России также отметил, что рассчитывает переговорами с Трампом наметить первые шаги по оздоровлению отношений двух стран.

"Переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки господином Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными", — сказал Путин.

Российский лидер обратил внимание, что прошедшая дискуссия продемонстрировала взаимное желание выправить негатив в двусторонних отношениях.

Путин также отметил, что России и США сталкиваются с одними и теми же вызовами, в том числе расползание угроз терроризма, разрастание трансграничной преступности, нарастание проблем в мировой экономике.