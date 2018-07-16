Трамп: диалог с Путиным был прямым, открытым и продуктивным

Американский лидер заявил, что обсудил с президентом России круг вопросов, "критически важных" для обеих стран.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Хельсинки, что его диалог с президентом России Владимиром Путиным был "прямым, открытым и продуктивным".

"Я только что закончил обсуждение с президентом Путиным по широкому кругу вопросов, критически важных для наших стран. У нас был прямой, открытый, очень продуктивный диалог", — сказал Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась в понедельник в Хельсинки.